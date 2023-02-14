Биохимия любви: как добавить афродизиаков в романтический ужин

Чтобы подстегнуть любовную биохимию, подойдут морепродукты. Фото: Shutterstock

Продукты афродизиаки, повышающие либидо и сексуальное влечение, известны человечеству еще со времен Древней Греции. Сам класс этих природных компонентов получил свое название в честь Афродиты – богини любви. И пусть афродизиаки – это не лекарства, гарантирующие, что в личной жизни все точно сработает, современная наука подходит к вопросу того, как стимулировать влечение, комплексно, учитывая и возможные физиологические эффекты, и психологическую составляющую.

Гормональное «любовное зелье»

За сексуальное влечение отвечают половые гормоны - тестостерон и эстрогены. Это они запускают «бабочек в животе». Адреналин активизирует работу сердечно-сосудистой системы, появляется желание сделать что-то невероятное. Эндорфин и окситоцин — дают радость от прикосновений, чувство удовлетворения, а вместе с вазопрессином еще и отвечают за устойчивость привязанности, чувства нежности и безопасности. С научной точки зрения наиболее эффективные афродизиаки – это продукты, богатые цинком и селеном – элементами, необходимыми для синтеза половых гормонов. А также витаминами, отвечающими за активность – А, В (помогает выработке половых гормонов и энергии, работе надпочечников, здоровью нервов), С и Е (стимулирует работу головного мозга и половых органов). И, конечно, для любви нам нужны силы, а вот воспалительные процессы – не очень. Тут помогут продукты, в которых много легкоусвояемых белков и ненасыщенных жирных кислот (омега-3, 6 и 9), антиоксидантов и питательных веществ.

Романтический ужин – по науке

Основное блюдо

Чтобы подстегнуть любовную биохимию, подойдут морепродукты. Они – источник легкоусвояемого белка, а значит, тяжести не будет, а вот сил точно прибавится. Внимание стоит обратить на икру. Помимо белка в ней много аминокислот, минералов, целый набор витаминов А, D, С, РР, В2, В6, В12 и, конечно же, достаточно цинка, который нормализует выработку тестостерона. Еще одно прекрасное блюдо для романтического ужина – устрицы. В них, кроме цинка, много железа. Устрицы также стимулируют выработку дофамина, гормона удовольствия, в том числе и сексуального.

Гарнир

На гарнир подойдет сельдерей - источник минералов (калия, кальция, цинка, фосфора, железа, магния) и витаминов группы С, группы В, Е, РР, А. Сельдерей также содержит растительный андростерон, улучшающий кровоснабжение половых органов и усиливающий половую активность как у мужчин, так и у женщин. Кстати, для большей эффективности сельдерей не следует подвергать термической обработке. А еще можно попробовать артишок, который легко, но уверенно тонизирует организм, способствует свободной циркуляции крови.

Десерт

На сладкое можно выбрать ананас. Фермент бромелайн, содержащийся в ананасах, не только способствует пищеварению, но и повышает либидо. Клубника тоже яркий вариант, в ней прилично антиоксидантов и витамина С, что способствует образованию в нашем организме гормонов радости. К радости приведет и немного темного шоколада, к тому же тут будет и дополнительный эффект: теобромин и кофеин, которые также содержатся в шоколаде, положительно влияют на секрецию женских половых гормонов.

Остроты ощущениям добавит имбирь. Эфирные масла в его составе не только отвечают за пикантность, но и стабилизируют работу нервной системы, а вещество гингерол способствует расширению сосудов.

В ТЕМУ

Совместный романтический ужин, сопровождающийся прикосновениями и объятиями, взаимной симпатией, – еще один аргумент в пользу выработки гормона окситоцина. Есть научные данные о том, что окситоцин отвечает за чувство привязанности и доверия партнеру и улучшает процесс восстановления мышц, что и молодость организма продлевает.

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