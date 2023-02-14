Оскандалившийся Александр Ревва публично отрекся от отца

Александр Ревва. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Александр Ревва огорошил признанием после громкого скандала в семье. Шоумен публично отрекся от родного отца после того, как тот крепко приложил наследника за его позицию по спецоперации России на Украине. Ранее стало известно, что артист разругался с мамой Любовью Рачеевой.

"Не люблю оправдываться и тем более «копаться в грязном белье», но все же отвечу... У меня никогда не было отца!" - сказал, как отрезал Александр Ревва.

Он напомнил, что родитель бросил семью, когда ему и его сестре-двойняшке было всего четыре месяца. "Но ничего, как-то выросли. А страсть к популярности - это, наверное, у нас генетическое", - усмехнулся 48-летний артист.

Столь неожиданное признание звезды может быть связано с очередной отменой его концерта в России. "Дорогие друзья, с большим сожалением вынужден сказать, что запланированные ранее концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре переносятся по не зависящим от меня «техническим проблемам, связанным с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия». Безумно жаль!" - сообщил он.

Вероятно, Ревва из-за этого и сорвался. Ведь организаторы переносили мероприятие четыре раза.

Что касается семейных скандалов, то несколько месяцев назад вся страна обсуждала бегство шоумена в Испанию. Как раз тогда отец Александра - преподаватель из Донецка Владимир Ревва крепко приложил сына. "Мы поругались, - сообщал Ревва-старший. - Он же участвовал в этом сборище, которое выступало против спецоперации на Украине... А в родной Донецк с 2013 года не приехал ни разу".

После чего мужчина выложил всю подноготную: "Сашка ездил на Украину, у него был лучший друг - такой Владимир Зеленский. И сын мне сказал: «Если я буду ездить на Родину, меня на Украину не пустят»".

Чуть позже мама Реввы в слезах рассказала, что сын прекратил с ней общаться и совсем не помогает. "Я не видела Сашу с прошлого года. Он иногда звонит, говорит: «Мама, привет. Как здоровье у тебя?» Я говорю: «Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально». А он отвечает: «Так, мне отрицательные эмоции не нужны». И кладет трубку", - поведала пенсионерка.

Женщина так сильно плакала, что перепугала Леру Кудрявцеву, известную своей эмпатией. Теледива сама расплакалась и принялась утешать родительницу музыканта.

К слову, сейчас Ревва находится в Москве. Недавно он вернулся в Россию и стал активно ходить по тусовкам. Правда, от общения с прессой он отказывается.