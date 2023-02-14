Александр Овечкин оставил дочь Веры Глаголевой с детьми в США и срочно улетел в Россию

Александр Овечкин с супругой и детьми. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Александр Овечкин покинул США из-за болезни отца. Хоккеист "Вашингтона" срочно вылетел в Москву, оставив за океаном жену Настю Шубскую с маленькими сыновьями Сережей и Ильей.

Александр Овечкин покинул расположение своей команды "Вашингтон" по семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем близкого человека. Как позже стало известно, папа хоккеиста Михаил Овечкин болен, передает Р-Спорт.Ру.

Пенсионер находится в больнице. Судя по тому, что спортсмен вылетел из США первым же доступным рейсом, оставив в Америке дочь Веры Глаголевой с детьми, ситуация достаточно серьезная.

Овечкин пока что воздерживается от комментариев о своем экстренном возвращении на Родину. Руководство клуба отпустило звезду НХЛ без каких-либо возражений.

Напомним, в 2018 году Анастасия Шубская родила от Александра Овечкина сына Сергея. Мальчика назвали в честь погибшего в аварии брата хоккеиста. Именно он много лет назад возил маленького Сашу на тренировки, когда у родителей не было времени.

В мае 2020-го на свет появился второй сын пары Илья. "Хочу много детей, и чтобы побольше мальчиков. Настя меня понимает, поддерживает. Она делает все для того, чтобы мне было комфортно. Она чувствует, когда мне что-то нужно, и во всем помогает - так же как и я ей", - говорит Овечкин и не устает признаваться в любви своей супруге.

Шубская и Овечкин живут в пригороде Вашингтона. У них большой красивый дом площадью тысячу квадратных метров. В особняке пять спален и шесть ванных комнат.