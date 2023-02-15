Вопрос дня: Вы свидетелем какого благородного поступка были? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Анастасия Михайловская, актриса:

- Мы уже девятый год свидетели того, как множество людей оказывают Донбассу гуманитарную поддержку: от медикаментов и протезов до новогодних подарков для детей-сирот.

Роман Юнеман, политик:

- Я был свидетелем того, как десятки тысяч обычных людей скинулись и решили задачу - купили 35 тысяч обогревателей и спасли Мариуполь от замерзания.

Инга Ильм, актриса:

- Однажды меня подвел друг, и я оказалась одна в Нью-Йорке без денег. Мне не хватало семь долларов на билет домой. Я могла доехать только до опасного города, где белым лучше не появляться. А кассиром была большая афроамериканка. Она посмотрела на меня с состраданием и купила мне билет за свои деньги. Я вернулась потом, отдала ей деньги, подарила букет. Она не ожидала, выскочила ко мне, обнимала, хохотала.

Анастасия Орлова, врач-оториноларинголог:

- Когда я проходила практику педиатром, благородный поступок совершил один мужчина с моего участка. Его жена родила ребенка с синдромом Дауна и отказалась от него. А папа забрал этого ребенка домой. Так у мальчика еще была сильная аллергия - смесями нельзя было выкармливать. И моя знакомая выкармливала его вместе со своим ребенком.

Елена Жосул, политолог:

- Рамзан Кадыров восстанавливает на свои деньги православный храм в Мариуполе. Эта забота о своих братьях иной веры - яркий пример благородства и достоинства.

Екатерина Сиванова, психолог:

- У меня друг есть. У него 9 приемных детей. Все с пороками развития. Бесконечный благородный поступок. А еще знакомая при наводнении в Крымске за ночь собралась и уехала помогать людям.

Зинаида Лобанова, блогер:

- Я много езжу поздно вечером и видела, как в темноте пожилые люди стоят у зебры и боятся переходить. Днем им проще. Так остановилась машина, водитель вышел и помог старикам перейти, поддерживая и прикрывая собой.

Наталья Андросенко, политолог:

- Как только я окончила школу, у одной из наших одноклассниц умерла мама и она осталась совсем одна. Две наши учительницы - классная руководительница и учитель литературы - взяли над ней шефство, не бросили, возили за 100 км на экзамены в Москву. Сейчас она реаниматолог и тоже спасает чьи-то жизни.

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