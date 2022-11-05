Как российские актрисы снимаются в эротических сценах: Акиньшина требует дублершу, а Ходченкова все делает сама

Светлана Ходченкова очень ответственно подходит к работе (на фото - кадры из клипа «Экстаз» группы «Ленинград»). Фото: Кадр из фильма

Продолжение. Часть 1.

Каскадеры подменяют звезд во время исполнения опасных трюков, дублеры по телу снимаются вместо них на общих планах. А есть особые двойники, которые вместо актеров обнажаются в пикантных сценах. Они отдают в аренду части своего тела, при этом их лиц никто не видит.

Так, в настоящее время снимается новый сериал «Синдром» с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Для постельных сцен актриса потребовала дублершу - сказала, что не готова быть голой в кадре. Вон Кристина Асмус снялась голышом в «Тексте», так ее потом затравили в соцсетях за такую сверхоткровенность! Дублерше тела, которая подменит Акиньшину, положили гонорар в 7 тысяч рублей за смену. В заявке кастинга значилось: «Нужна блондинка 25 - 35 лет стройного телосложения. По сюжету: дублер тела героини. Снимаем в помещении на хромакей (зеленый фон. - Ред.). Потом в кадре наложат, как идет дождь. Снимаем голую спину, быть готовым к съемке топлес. Лица в кадре не будет видно».

Оксана Акиньшина никогда не обнажается в кадре. Хотя ей, безусловно, есть что показать. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лицо Акиньшиной в эротических сценах будут снимать только на крупных планах. Отдельно для актрисы ищут дублера стройных голых ног. Их обладательнице предложили 9 тысяч рублей за аренду конечностей.

Дублера сейчас ищут и для актрисы Елены Яковлевой, которая не хочет обнажаться в кадре. Кстати, в некоторых сценах «Интердевочки» Яковлеву тоже дублировала стриптизерша.

А вот Светлана Ходченкова всегда в сексуальных сценах снимается сама: и обнажается, и имитирует секс, не прося постельную дублершу. В откровенных сценах на соски актрисе прилепляли прозрачный «пластырь», так что у зрителей создавалась иллюзия, что исполнительница полностью обнажена.

«Ищем смелых и раскрепощенных»

Вот так в соцсетях ищут дублеров для горячих кадров.

В современном кино актеры все чаще требуют для съемок откровенных сцен дублеров тел. В Питере сейчас снимается сериал «Король и шут» об известной рок-группе. Читаю в кастинге: «Требуются женщины 20 - 30 лет. Суть сцены - видим голые тела на кровати в номере люкс после группового секса, саму сцену секса не снимаем. Стройные фигуры, модельная естественная внешность (без тату, без силиконовых грудей и т. д.), красивые, не маленькие груди. Открытые, раскрепощенные, смелые! В сцене участвуют несколько девушек и герои сериала. Полное обнажение (без бюстгальтера и трусов). Гонорар: 10 тысяч рублей». В другом кастинге на заявку постельного дублера для актера претендентов успокоили: «Видно будет попу, а ничего такого - нет».

Объявления о наборе дублеров публикуют в специальных группах в соцсетях, в частности, в Telegram. Некоторые сообщения читать очень даже забавно. «Требуется девушка 25 лет. Сюжет - Беккер и Ермакова (теннисист Борис Беккер и родившая от него темнокожая модель Анжела Ермакова. - Ред.). Типа орального зачатия. Нужна очень смелая девица. Занятость: 2 - 4 часа. Оплата: 3000 руб.». В другом сообщении отмечается, что обнаженные должны уметь плавать: «Для нового полного метра «Танцы и любовь» требуются мужчина и девушка, дублеры главных героев, которые плавают голые под водой. Гонорар: 12 000 руб.». «Нужен дублер актера (мужчина). По сюжету делают укол в ягодицы. Будут колоть глюкозу». «Для съемок сериала требуются: женщина 35 - 40 лет. Роль: жена генерала 35 - 37 лет. Первая сексуальная сцена (прыгает на лежащем полковнике, спиной, обнаженная). Вторая сцена - играют трупы: она с голой грудью лежит в ванне, он лежит на кровати голый, в крови (нижнюю часть тела не видим). Оплата: 15 000 руб.»

Вместо Нагиева будет насильничать двойник

Анна Старшенбаум и Дмитрий Нагиев снимаются в фильме «Кристина». Фото: СОЦСЕТИ

Дмитрий Нагиев и Анна Старшенбаум сейчас снимаются в главных ролях в полнометражном фильме «Кристина» режиссера Федора Стукова. Подробности сюжета пока держат в секрете, но и от прочтения заявок на дублеров разыгрывается воображение. В свежих кастингах выложили предложение о том, что ищут двойника для Нагиева. Причем по возрасту моложе актера. «Лысый мужчина спортивного подкачанного телосложения, возраст от 30 до 45 лет. Задача: снимаем детали сцены с изнасилованием главной героини (лица не видим, только тело, снимаем детали, по телосложению схожесть с Дмитрием Нагиевым), - написано в заявке. - Гонорар по окончании съемок перечисляется на карту - 8 тысяч рублей минус 20 процентов агентских (тому, кто нашел дублера. - Ред.)». Претендентам предлагается присылать свои фото «обязательно с оголенным торсом (желательно в плавках, чтобы было видно телосложение)».

Для этого же фильма искали желающих сниматься в сцене секс-вечеринки в Дубае. В реальности никто в Эмираты, конечно, не едет - все снимают в Москве, в президентском гостиничном люксе. В сцене секс-вечеринки Нагиев тоже отказался участвовать обнаженным - его заменит голый дублер.

Для дубайского веселья искали статисток помоложе и без лишнего веса (чего, кстати, не требуют от мужчин). Зато девушкам за обнаженку платят больше. «Приглашаем принять участие в съемках фильма, в главных ролях Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум. Роль: элитные эскортницы. Гонорар за 2 смены - 20 тысяч рублей минус 20 процентов агентских. Кто нам нужен: девушки модельной внешности от 18 до 30 лет, сексуальные, без лишнего веса. По сценарию у нас снимается элитная секс-вечеринка в Дубае, на которой тусуются ВИП-эскортницы, олигархи, шейхи и т. д.». В заявке поясняют задачу: «Кто-то танцует, кто-то выпивает, кто-то обжимается, кто-то по фонам имитирует секс. Всё снимается прилично, без пошлости, в рамках разумного, эстетично - кино для большого проката в кинотеатрах! Будут сцены, где девушки в сексуальных нарядах, потом - где девушки полностью обнажены».

Желающие поучаствовать в съемках должны прислать фото в купальнике, в нижнем белье или ню (можно без лица, в рост по шею). Отдельно в соцсетях публиковалось предложение работы для мужчин: «Обнаженные мужчины на секс-вечеринке. Гонорар: 5 тысяч рублей минус 20 процентов агентских. Мужчины в садомазо-костюмах - 7 тысяч рублей. Типажи: европейские, азиатские, чиновники, арабские шейхи. От 35 до 65 лет. Ухоженные, солидные, могут быть с небольшим лишним весом. По сценарию они - ВИП-гости на закрытой вечеринке, отдыхают, занимаются сексом (имитируют) с эскортницами (интимных мест не видим, цензура, кино для большого проката). Мужчины в садомазо-костюмах развлекаются с эскортницами в БДСМ-комнате (интимных мест не видим). Смена дневная, с возможным уходом в ночь».

Спрашивается, и чего это Нагиев заупрямился?

ВЕТЕРАНЫ ДВИЖЕНИЯ

Из «Белого солнца пустыни» вырезали голых девушек

Знаменитая медсестра из «Маски-шоу» Эвелина Бледанс в юности подрабатывала, снимаясь обнаженной. В 16 лет она подменяла в открытом купальнике в эпизоде фильма «Танцплощадка» актрису Александру Яковлеву (звезду фильма «Экипаж»). Но не потому, что артистка стеснялась, просто была занята, а режиссер не хотел ее ждать.

Фильм «Экипаж» называли первой советской эротикой. В эротических сценах Александра Яковлева участвовала с удовольствием, а вот ее партнер Леонид Филатов оказался стеснительным и просил дублера. Режиссер Александр Митта считал, что дублер не передаст необходимой чувственности, и убедил актера сниматься самому. Филатов скрепя сердце согласился, но поставил условие: будет под одеялом в джинсах. Оператор придумал прием - снимать через большой аквариум с рыбками. «А можно снять так, чтобы рыбка как бы заплывает на мою попку?» - игриво спросила Яковлева. Оператор ответил: сделает. Покупать чужие тела не пришлось. Хотя и без аренды не обошлось: аквариумных рыбок для съемки эротической сцены арендовали в Московском зоопарке за 5 рублей в сутки. В «Белом солнце пустыни» тоже снимали кадры с обнажением, но не по случаю интима, а по необходимости. По сюжету был пожар, и девушки гарема срывали с себя одежду, задыхаясь и оставаясь в неглиже. Цензура этот кадр вырезала. Были нарекания и к сцене, когда девушки закрывают личико, обнажая живот. «Что это за коллективный стриптиз?» - возмутились киночиновники, но все же вняли доводам, что эпизод уместен.

А КАК У НИХ?

В «Игре престолов» обнаженку сделали на компьютере

В «Игре престолов» к голове актрисы Лены Хиди пририсовали тело дублерши. Фото: Кадр из фильма

Джулия Робертс сыграла проститутку в знаменитой ленте «Красотка», но из-за стеснительности не она снималась в откровенных сценах, а ее постельный дублер танцовщица Шелли Мишель.

В первых сезонах «Игры престолов» Эмилия Кларк не захотела обнажаться, так что комплименты получила заменившая ее в откровенных сценах Роузи Мак. Испанка восхитила своим телом зрителей и обзавелась армией поклонников, оттянув на себя часть славы звезды. В итоге Эмилия Кларк заявила, что дальше будет раздеваться сама.

Лена Хиди сыграла Серсею Ланнистер в том же сериале «Игра престолов». В пятом сезоне героиня проходит обнаженной сквозь «толпу позора». Голову актрисы «наложили» на тело дублерши. Нижней частью Серсеи в этой сцене стала Ребекка Ван Клив.

Кэтрин Зета-Джонс тоже отказалась сняться обнаженной в фильме «Трафик», и ее подменяла дублерша.

Джина Дэвис посчитала, что у нее неидеальное тело, и не стала обнажаться на съемках фильма «Тельма и Луиза». Это за нее сделала модель Джули Стрэйн.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Евгения Крюкова имитировала секс с томиком Карла Маркса на животе

Крюкова и Сидихин выглядят такими нежными... А ведь на самом деле терпеть друг друга не могли! Фото: Кадр из фильма

Актриса Евгения Крюкова не стеснялась обнажаться в кино. Но сниматься в интимных сценах в фильме «Упасть вверх» не хотела из-за неприязни к партнеру Евгению Сидихину.

«Крюкова и Сидихин должны были «спать» в классической позе, - вспоминал режиссер Александр Стриженов. - Неожиданно Крюкова заупрямилась, сказав, что не хочет «контактировать» с Сидихиным. Решили положить между ними «прокладку». Первыми подвернулись под руку сочинения Карла Маркса. Книги лежали у Крюковой на животе, а на них уже плюхнулся Сидихин. Сэндвич какой-то получился! Сверху накрыли актерскую пару простыней и снимали. Но в самых откровенных сценах - без простыни - вместо Сидихина и Крюковой дублеры. Фильм изобилует эротическими сценами, а у обоих актеров дети, и они не хотели, чтобы потом им было стыдно».

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