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Дом. Семья1 ноября 2022 22:00

Мохнатые и смешные: итоги фотоконкурса The Comedy Wildlife Photo Awards 2022

Завершился престижный мировой конкурс на лучший забавный снимок дикой природы The Comedy Wildlife Photo Awards 2022
Евгений САЗОНОВ
Евгений САЗОНОВ
«Романтик». Пожалуй одно из прекраснейших фото конкурса сделано в Финляндии Валтером Мулкахайненом.

«Романтик». Пожалуй одно из прекраснейших фото конкурса сделано в Финляндии Валтером Мулкахайненом.

В Великобритании подвели итоги ежегодного фотоконкурса The Comedy Wildlife Photo Awards. В этот раз он традиционно удивил не только высоким качеством снимков, но и невероятной мимимишностью героев, пойманных в самые необычные моменты их жизни. Из них мы выбрали самые смешные работы, прошедшие в финал.

Джагдип Раджпут разглядел мифическое существо в простой индийской корове - «Пегас, крылатая лошадь».

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«Птенец совы спешит по своим делам» от Шули Гринштейна из Израиля.

«Птенец совы спешит по своим делам» от Шули Гринштейна из Израиля.

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Дженнифер Хадли. «Разговор окончен...» - сценка из жизни пингвинов на Фолклендских островах.

Дженнифер Хадли. «Разговор окончен...» - сценка из жизни пингвинов на Фолклендских островах.

Все фото финалистов конкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2022 смотрите в нашей фотогалерее

КСТАТИ

Распахни «Окно в природу»!

Василий Песков

Василий Песков

Фото: "КП" Архив

При поддержке Русского географического общества

С момента рождения шесть лет назад первого конкурса «Транснефти» при поддержке «Комсомольской правды» в редакцию поступило около двух тысяч очерков, рассказов, заметок, лонгридов и, конечно же, фотографий, посвященных красоте русской природы. И очень приятно видеть, что так много продолжателей дела легендарного журналиста «КП».

Рады сообщить, что стартовал новый, уже VI Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу».

География не ограничена - репортеры, очеркисты, писатели, блогеры, ученые, путешественники и фотографы могут жить в любой точке страны и воспевать любой ее уголок. Главное, чтобы их работы были опубликованы в СМИ (печатных или электронных) и блогах в период с 26 октября 2021 по 26 ноября 2022 года. И конечно, чтобы в этих текстах и фото чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, чтобы она передалась и читателям.

Главный приз - 100 тысяч рублей.

Работы принимаются до 26 ноября в электронном виде по адресу media@phkp.ru

Подробнее об условиях - на нашем сайте.

Живой уголокЖивой уголок: Окно в природу