Мохнатые и смешные: итоги фотоконкурса The Comedy Wildlife Photo Awards 2022

«Романтик». Пожалуй одно из прекраснейших фото конкурса сделано в Финляндии Валтером Мулкахайненом.

В Великобритании подвели итоги ежегодного фотоконкурса The Comedy Wildlife Photo Awards. В этот раз он традиционно удивил не только высоким качеством снимков, но и невероятной мимимишностью героев, пойманных в самые необычные моменты их жизни. Из них мы выбрали самые смешные работы, прошедшие в финал.

Джагдип Раджпут разглядел мифическое существо в простой индийской корове - «Пегас, крылатая лошадь».

«Птенец совы спешит по своим делам» от Шули Гринштейна из Израиля.

Британец Майкл Иствелл запечатлел сражение двух кенгуру: «Битва только началась!».

Дженнифер Хадли. «Разговор окончен...» - сценка из жизни пингвинов на Фолклендских островах.

Все фото финалистов конкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2022 смотрите в нашей фотогалерее

КСТАТИ

Распахни «Окно в природу»!

Василий Песков Фото: "КП" Архив

При поддержке Русского географического общества

С момента рождения шесть лет назад первого конкурса «Транснефти» при поддержке «Комсомольской правды» в редакцию поступило около двух тысяч очерков, рассказов, заметок, лонгридов и, конечно же, фотографий, посвященных красоте русской природы. И очень приятно видеть, что так много продолжателей дела легендарного журналиста «КП».

Рады сообщить, что стартовал новый, уже VI Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу».

География не ограничена - репортеры, очеркисты, писатели, блогеры, ученые, путешественники и фотографы могут жить в любой точке страны и воспевать любой ее уголок. Главное, чтобы их работы были опубликованы в СМИ (печатных или электронных) и блогах в период с 26 октября 2021 по 26 ноября 2022 года. И конечно, чтобы в этих текстах и фото чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, чтобы она передалась и читателям.

Главный приз - 100 тысяч рублей.

Работы принимаются до 26 ноября в электронном виде по адресу media@phkp.ru

Подробнее об условиях - на нашем сайте.