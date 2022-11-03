Сын Варвары-красы актрисы Татьяны Клюевой: Мама меня на порог не пускает, она находится под влиянием своего окружения

Татьяна снялась в сказке «Варвара-краса, длинная коса», когда ей было 18 лет. Фото: Кадр из фильма

Недавно интернет взорвался сенсацией: единственный сын исполнительницы роли царевны в сказке Роу «Варвара-краса, длинная коса» выгоняет ее на улицу. Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил, что Татьяна Клюева через суд пытается вернуть себе жилье. «Какие неблагодарные дети! - возмутились интернет-пользователи. - Женщина ради сына пожертвовала карьерой, и он так с ней обошелся!» Если слушать только одну сторону, картина выходит неприглядная. Но все ли из этого правда? Мы связались с сыном актрисы Яном Гагиным и выслушали вторую сторону конфликта.

Жизнь как в сказке

Татьяна Клюева начала сниматься в кино с 14 лет. Сначала сыграла эпизод у Александра Митты в фильме «Звонят, откройте дверь». Затем режиссер Александр Роу снял 18-летнюю Татьяну в своей сказке «Варвара-краса, длинная коса» в роли дочери владыки подземного царства. После премьеры фильма в 1970 году на Клюеву обрушилась всесоюзная слава. Ее фото печатали на обложках журналов, письма мешками летели к ней со всей страны.

Личная жизнь тоже складывалась удачно. Актриса вышла замуж за моряка дальнего плавания, будущего капитана Дмитрия Гагина. Он учился вместе с Татьяной в школе и уже тогда за ней ухаживал. Потом Татьяна пропадала в ГИТИСе, играла в кино, а Дмитрий доучивался в военно-морском училище. Ему предстояло служить в Севастополе. Перед отъездом он предложил Татьяне стать его женой и разделить судьбу. Как вспоминала Клюева, Дмитрий проявил решительность: пришел к ней на съемки «Офицеров», где она начала сниматься. Сначала поговорил с режиссером. А после подошел к Татьяне и сказал: «Пойдем со мной». Актриса вспоминала, что готова была пойти за ним хоть на край света. И поехала за любимым из столицы в Севастополь.

Недавно Яна ранило осколком снаряда. Но его звездная мама на это даже не отреагировала. Фото: Личный архив Яна Гагина

Жена капитана

Первые годы замужества Татьяна (она взяла фамилию супруга) ездила в Москву на съемки. И рожать решила в подмосковном Жуковском. 19 января 1976 года на свет появился сын Ян. Киноактриса посвятила себя материнству. Времени на частые командировки не оставалось. Жили скромно, денег на нянь не было. Муж уходил в длительное плавание.

«Тяжеловато, конечно, было. Муж в море, у меня на руках маленький ребенок в незнакомом городе. Какие уж там съемки! Муж, когда в плавание уходил, наказывал: «Не плакать, не жаловаться и ничего не просить! Если придут жены ребят из экипажа, обязательно помоги. Ты - жена командира», - вспоминала Клюева. Когда мужу в 90-е задерживали зарплату, пошла работать продавщицей обуви на местном рынке. Некоторые тогда писали: мол, променяла киноолимп на прилавок… Клюева не обижалась, считала, что ее настоящее богатство - семья.

О сыне отзывалась всегда хорошо. Ян учился в военно-морском лицее при Черноморском ВВМУ имени П. С. Нахимова, затем служил на Черноморском флоте, был капитаном катера-торпедолова ТЛ-26. Но карьеру морского офицера сделать не удалось - повлиял развал СССР.

Нынешняя деятельность Яна связана с безопасностью. Он выучился на юриста, стал военным экспертом. Воевал в горячих точках. Сегодня Гагин - советник главы Донецкой Народной Республики, генерал-майор. Участник СВО с позывным «Кот». В прошлом году глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о награждении Яна огнестрельным оружием за особые заслуги. Гагин входит в Специальную группу оперативного реагирования, награжден медалью МЧС ДНР «За спасение жизни» и медалью «За боевые заслуги Новороссии». Женат, растит дочь.

После смерти мужа впала в депрессию

Татьяна Клюева с мужем Дмитрием и сыном Яном. Супруг актрисы умер в прошлом году. Фото: vk.com

В октябре 2021 года Татьяна Клюева пережила горе - любимый муж актрисы капитан Черноморского флота Дмитрий Гагин скоропостижно скончался. А недавно 71-летняя женщина дала интервью, в котором рассказала, что оказалась в бедственном положении. Единственный сын Ян, с ее слов, хочет лишить ее жилья и оставить на улице. Первым в публичное пространство семейный конфликт вынес Стас Садальский, к которому актриса обратилась за советом.

«Татьяна Клюева навсегда ассоциируется с Варварой-красой. Мы учились с Таней в ГИТИСе. У нее суд с сыном Яном в Севастополе, он выгоняет маму из квартиры, которую она же после смерти мужа ему подарила, - написал в соцсетях Садальский. - Таня в шоке. Ей уже за 70... Почему у заботливых родителей вырастают неблагодарные дети?»

На мои звонки Татьяна Клюева не отвечает. Хотя раньше трубку поднимала. Ее телефон сейчас отключен. Но одному интернет-изданию она дала интервью, в котором рассказала свою версию событий.

«Сын к нам никогда не приходил и вообще игнорировал нас, - утверждает Татьяна Николаевна. - Он женат 10 лет. Он у нас появлялся минут на 10, приходил, как правило, что-нибудь взять. Димы (мужа)

не стало. В этот день завершилась моя жизнь во всех пониманиях, потому что мне стало настолько все равно и настолько одиноко…»

Со слов Гагиной, после смерти мужа к ней приехали сын с невесткой, сказали, мол, «мамочка, мы тебе будем помогать».

«Они остались у меня ночевать, - вспоминает женщина. - Потом были похороны, 9 дней, 40 дней. Денег у меня особых не было, мы накоплений не имели. Но те деньги, которые у меня были, сын забрал, забрал мою карточку, забрали ключи, запирали меня, чтобы ко мне никто не мог прийти».

Женщина говорит, что через десять дней сын отвел ее к нотариусу, чтобы она отписала ему квартиру. А как только она это сделала, с ее слов, отношение к ней переменилось.

«Ян две недели был в Донецке, две недели - здесь. Его супруга Женя была все время у меня. Приходили друзья, никого в дом не пускали. Прорвались две подруги, но я не могу вспомнить их визит», - рассказывала актриса журналисту.

Она вспоминает, что сама попросила невестку и сына оставить ее и уехать. «Всю наличность, которая у меня была, я отдала на памятник мужу, отправила в Петербург. Приехал человек, и мы все сделали, это очень дорогая работа, ребята добавили большую сумму, успели ко дню рождения. С этого дня, с этой минуты ни звонка, ни ответов со стороны сына на мои какие-то воззвания к нему, то есть я могла здесь разложиться и меня вообще никто бы не нашел. И тут же приехала из Москвы моя подруга Марина. Она приехала специально меня спасать, в нужный момент. У меня дома не было еды, у меня был абсолютно пустой холодильник… Мы подали в суд тогда, когда уже истекал срок, случайно поломали их планы, они поспешили, они бы еще несколько дней говорили слово «мамочка», и никаких разборок не надо было - я бы стояла посреди улицы, бездомная».

«Точки над «i» расставит суд»

Сын Татьяны Клюевой - советник главы ДНР, участник специальной военной операции. Фото: Личный архив Яна Гагина

Я дозвонилась сыну актрисы Яну Гагину. Застала его в дороге в Донецк.

- Ян Дмитриевич, неужели вы действительно выгоняете маму на улицу?

- О чем вы говорите, конечно, нет. Никто не пытался это сделать, и в мыслях такого не было! Я в Донецке, регулярно на грани того, чтобы разменять свою жизнь на жизни других людей… Думаете, я стал бы так поступать с мамой?! - мужчина, который участвовал в штурме Мариуполя, имеет боевые награды, и в этой личной коллизии держит себя в руках, не давая воли эмоциям. - Я буду немногословен, потому что разбирательства по этому делу (о ситуации с мамой, попавшей под влияние посторонних людей. - Ред.) сейчас идут в двух плоскостях: гражданское судопроизводство и проверка в соответствии с моим заявлением в правоохранительные органы…

В прошлом году мама и папа заболели ковидом. После папиной смерти мы с супругой приехали к маме жить, чтобы ее поддержать. Она сама об этом просила и очень рада была этому. Но спустя три месяца она сильно изменилась, видимо, под влиянием людей, с которыми общалась. Появились с ее стороны агрессия, недоверие, причем беспочвенные…

- У вашей мамы есть психические отклонения?

- Я не доктор и не буду это обсуждать. Но мне ее изменения были остро заметны. Потому что я находился на территории ДНР и, когда приезжал к маме домой, замечал изменения в ней. Да и супруга тоже мне об этом говорила... Создалось впечатление, что маме стали важнее те люди, которым она доверилась.

- Слышала, что вы получили осколочное ранение бедра при штурме Мариуполя, сами вытащили осколок… Мама за вас переживала?

- Я получил легкое ранение, но мама на это никак не отреагировала, ей было неинтересно. Любая мать, наверное, хотя бы как-то обеспокоилась... Думаю, ее поведение - следствие неких ее изменений.

- В интервью она сама рассказала, что попросила вас и вашу жену уехать. После этого вы пытались с ней пообщаться, поговорить?

- Когда я приехал, чтобы ее навестить, женщина, которая с ней поселилась, так называемая подруга, не пустила меня на порог. Мне не открыли дверь, что видели соседи... Мама не идет со мной на контакт. Она находится под влиянием тех людей. Ко всему тому, что мама наговорила журналистам, вероятно, под давлением тех людей, надо относиться критически. То, что мы с супругой не заботились о ней, не лечили, ограничивали ее общение, - ложь. Безусловно, мы о ней заботились, когда с ней жили, занимались ее здоровьем. И общалась она со всеми, и всем рассказывала, что рада тому, что мы к ней приехали, помогаем ей, что она не одна. То, что мы занимались ее здоровьем, это вопрос уже судебного разбирательства. И в качестве доказательства могут быть те же договоры с клиниками (например, по зрению), биллинги, что она сидела в инете и постоянно общалась по телефону...

- Как вы относитесь ко всей этой ситуации?

- Вся ситуация меня ранит, потому что тогда мы действительно приехали к маме, хотели ей помогать. Решали вопрос, что делать с нашей квартирой, чтобы быть с мамой. Мы-то в жилье не нуждаемся, у нас есть свое, и мы думали, как лучше сделать, чтобы проживать вместе с ней. Мы были готовы за ней ухаживать и быть с ней постоянно. У нее кошки, целое хозяйство, надо этим заниматься. По поводу имущества сейчас идет разбирательство судебное, и я бы не хотел пока комментировать имущественные вопросы. Об этом можно поговорить по завершении суда, когда все будет по закону... Мне больно, обидно, где-то я, может быть, сержусь, что какие-то люди вмешиваются в нашу семейную жизнь. Но я не даю воли эмоциям, иду законным путем: у нас гражданский суд, и есть мое обращение в правоохранительные органы. Авторы клеветнических статей получат иски. И плюс правоохранители работают по факту воздействия окружающих маму людей на нее - они будут установлены и привлечены к ответственности по закону.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«В Севастополе кто-то пытается разжечь скандал в нашей семье»

Кроме того, Ян Гагин прислал в редакцию письмо, в котором кратко изложил еще один момент, над которым сейчас работают правоохранители.

Сын актрисы прислал в редакцию «КП» письмо, в котором рассказал о семейной драме. Фото: Личный архив Яна Гагина

«В Севастополе КТО-ТО пытается разжечь скандал в нашей семье. Началось все с того, что какая-то группа людей, пользуясь не совсем здоровым физическим состоянием моей матери, решила «заработать» на памятнике моему отцу и на его наследии. Долго шли обсуждения, из какого мрамора ставить мемориал, в конечном итоге нам довели, что памятник будет мраморный, материал из разных провинций Китая. На Братском кладбище было подготовлено место под тяжелый каменный мемориал с усиленным фундаментом из цемента. Как же были удивлены рабочие и все присутствующие, когда какие-то люди привезли так называемый памятник и без всяких технических средств, что называется, «одной рукой» установили эту бутафорию. Долго думали, как такое можно всем объяснить, и заявили, что это «новые технологии», искусственный мрамор. Искусственный. То есть ненастоящий, по-русски говоря, фальшивый.

Как сын своего отца, боевого офицера, как офицер, я никогда не приемлю, чтобы на могиле моего родителя стоял фальшивый бутафорский памятник. Отец всегда был честным и настоящим, настоящим боевым офицером! Не допущу глумления над его памятью, его честью! «Новые технологии» - они не в мраморе бутафорском, эти «новые технологии» в морали и нравственности тех людей, которые пытаются этим обосновать фальшь, обман, а по сути - в отсутствии у них каких-либо человеческих морально-нравственных качеств. Все искусственное, все фальшивое. Как тот мрамор, которым они пытаются увековечить на могиле настоящего человека, моего отца. Не будет такого! Не позволю! Какой бы скандал они ни раздули. Они ввели в заблуждение мою мать, но не меня - сына своего отца. Мать для меня всегда будет матерью, какую бы пелену на нее ни наводили. Аферу эту расследуют компетентные органы, будет следствие, будут иски за клевету, одного не будет - бутафории по «новым технологиям» на могиле моего отца. Честь имею! Ян Дмитриевич Гагин».