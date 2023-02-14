Хоум Кредит и Совкомбанк заключили соглашение о переводе клиентов с картами рассрочки «Свобода» на проект «Халва»

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Около миллиона клиентов Банка Хоум Кредит – владельцы карты рассрочки «Свобода» перейдут на обслуживание в Совкомбанк и станут участниками «Национальной системы рассрочек «Халва». Договоренность об этом была достигнута в обоюдных интересах, подчеркнули в пресс-службе Совкомбанка. Клиентам «Хоум Кредита», у которых есть этот продукт, предложат перейти на карту «Халва» на льготных условиях. С 27 марта владельцы карт «Свобода» смогут совершать покупки с беспроцентной рассрочкой в более чем 250 тысячах магазинов партнерской сети Совкомбанка.

По словам председателя правления Банка Хоум Кредит Александра Скабара, банк решил закрыть направление карт рассрочки.

«Этот продукт для нас не основной, он смог занять долю всего 5% в портфеле. Его поддержание требует больших операционных и прочих ресурсов банка, и сам продукт сложно масштабируется. Мы решили сконцентрироваться на развитии универсальной кредитной карты «120 дней без %», в которую входит функционал рассрочки», - объяснил Александр Скабар.

При этом, подчеркнул он, банку было важно сохранить для клиентов возможность продолжать пользоваться картой рассрочки.

«Мы нашли способ трансформации этих карт в карту «Халва». Клиентам для этого не надо предпринимать никаких действий, переход будет осуществлен автоматически», - уточнил Скабар.

После перехода на «Халву» владельцы карт «Свобода» будут пользоваться теми же условиями, что и клиенты Совкомбанка. Совершая покупки в партнерских магазинах, они получат увеличенный период рассрочки до 18 месяцев, кешбэк до 10%, процентов на остаток собственных средств в размере до 12% и другие бонусы.

Аналитики банковского рынка уверены, что эта сделка будет выгодна всем сторонам. Совкомбанк расширяет свой бизнес и получает около миллиона новых клиентов, уже привыкших делать покупки с помощью карты рассрочки. Банк Хоум кредит, в свою очередь, снижает уровень кредитного риска. А его клиенты смогут пользоваться новыми преимуществами карты рассрочки, которых у них прежде не было.

«Клиенты «Свободы» получают доступ к самой крупной мультибрендовой системе лояльности, а также возможность получать кешбэк и процент на остаток собственных средств, чего не было в функционале карты до этого. Карта «Халва» и её партнеры получают сразу около миллиона новых пользователей. Совкомбанк в рамках сделки получает базу лояльных карточных клиентов, уже принявших модель рассрочки», - комментирует итоги сделки первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.