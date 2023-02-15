Военная спецоперация на Украине 15 февраля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 февраля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 февраля 2023 года.

В районе Артемовска фиксируются случаи панического бегства военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые «носят хаотичный характер». Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

NYT опубликовала видео гибели американского наемника на Украине. Наемник Пит Рид был ликвидирован управляемой ракетой.

Участие иностранных наемников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) не изменит ход российской специальной военной операции (СВО). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 14 февраля 2023 года. Официальный представитель Кремля отметил, что наличие наемников может сказаться только на сроках спецоперации, увеличив ее продолжительность.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине 14 февраля 2023 года. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о боях за Парасковиевку, взятие которой перекроет снабжение ВСУ в Артемовске. Это последний маршрут украинских поставок в город.

Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и Ми-8 в ДНР. Средства ПВО России также перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили семь беспилотников ВСУ.

Российские войска уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении. Также ВС России уничтожили ангар с военной техникой противника.