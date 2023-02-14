Герой спецоперации «Z» младший сержант Фомин поймал в прицел самолет врага

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Не надлежит мыслить, что слепая храбрость дает над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною — военное искусство».

УДЕРЖАЛ ГОСПОДСТВУЮЩУЮ ВЫСОТУ

Ефрейтор Андрей БУРНАШОВ

«Ефрейтор Андрей Бурнашов в составе мотострелкового взвода выполнял боевую задачу по обороне взводного опорного пункта на господствующей высоте. Противник предпринял попытку контратаковать и вернуть ранее утраченные позиции. Началась артиллерийская подготовка, после которой подразделения националистов выдвинулись в сторону взводного опорного пункта наших войск. Под постоянным огневым воздействием артиллерии и танков противника по взводному опорному пункту Бурнашов, действуя мужественно и решительно, вел огонь из штатного оружия по наступающему противнику. В ходе боя Андрей уничтожил водителя движущегося пикапа, перевозившего группу националистов, в результате чего весь личный состав, находившейся в пикапе, оказался на открытой местности и был уничтожен. Также, воспользовавшись ручным гранатометом, Бурнашов вывел из строя бронемашину противника. Благодаря действиям ефрейтора Андрея Бурнашова удалось выявить и уничтожить передовую группу противника. По итогам боя националисты, понеся потери, отступили».

СБИЛ ВРАЖЕСКИЙ САМОЛЕТ

Младший сержант Алексей ФОМИН

«В ходе специальной военной операции младший сержант Алексей Фомин выполнял боевую задачу по непосредственному прикрытию российских мотострелковых, танковых, парашютно-десантных подразделений от ударов воздушного противника. Находясь на передней линии обороны на оборудованной замаскированной позиции, Фомин вел визуальное наблюдение за воздушным пространством в заданном секторе. В ходе наблюдения Фомин обнаружил приближение вражеского самолета. Оценив ситуацию, Алексей произвел прицеливание и пуск ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса. Пущенная им ракета попала в самолет, в результате он загорелся, начал снижаться и упал в лесополосе. В результате профессиональных действий младшего сержанта Алексея Фомина был сбит вражеский самолет с боекомплектом, направлявшийся в район расположения наших подразделений».