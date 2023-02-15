Леонид Слуцкий - о встрече с Владимиром Путиным: В разговоре мы непрерывно вспоминали Владимира Жириновского

Леонид Слуцкий. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Президент России завершил встречи с лидерами думских фракций. Среди тех, с кем в эти дни беседовал Владимир Путин, был и руководитель фракции ЛДПР, глава Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.

…- Встреча продолжалась долго, - рассказал политик в эфире Радио «Комсомольская Правда» - Скажем так, говорили именно столько, сколько было необходимо для того, чтобы обсудить все текущие вопросы, деятельность партии, внешнюю политику, включая предстоящую модификацию ее концепции.

Много задач - и не только по партийному строительству и международным делам, но и по предложениям фракции ЛДПР, которые я доложил президенту и практически по всем получил поддержку.

- А конкретно, Леонид Эдуардович?

- Давайте не будем - раньше времени, поскольку в правительстве предстоит анализ наших предложений. И если позиции совпадут, тогда уже можно будет говорить о том, что мы свои предложения в очередной раз реализовали.

- Через несколько дней мы станем свидетелями Послания президента Федеральному собранию. Вы, пообщавшись с Владимиром Владимировичем, увидели контуры будущего Послания?

- Контуры увидеть сложно, да и не нужно. Давайте мы дождемся 21 февраля.

У нас будет, вне всякого сомнения, очень четко и достаточно жестко презентована концепция внешней политики, о которой я уже сказал.

Уверен, что речь пойдет о консолидации всех сил в обществе в преддверии Победы и успешного завершения СВО.

- А что ещё осталось за закрытыми дверями, можете по секрету сказать? У нас бесцензурное радио, все свои, у нас всего лишь 400 городов вещания…

- (улыбается) За дверями ждал я. Передо мной был Геннадий Андреевич Зюганов. Ну и, собственно, всё.

- А о непротокольной части вы нам как-то расскажете хоть чуть-чуть?

- Непротокольная часть… Я просто получил поддержку чисто человеческую. И это очень и очень дорогого стоит. Собственно, и весь непротокол.

- Скажите, это был первый такой основательный разговор лидера ЛДПР с главой государства, после того, как вас избрали на эту должность?

- Нет, не первый. Первый был 7 июля прошлого года. Ну, он был несколько короче.

А такой разговор за столом, лицом к лицу, по всем животрепещущим вопросам – да, наверное, был впервые.

- Поэтому я не могу не спросить - Владимира Вольфовича вы вспоминали?

- Вспоминали непрерывно. ЛДПР – партия Жириновского была, есть и будет.

6 апреля - первая траурная годовщину ухода Владимира Вольфовича из жизни, 25 апреля – его день рождения.

Он всегда был и остается с нами.

И, конечно, мы говорили с президентом о нем как о человеке, предвидевшем многие события, которые сегодня происходят

- Мы периодически публикуем предсказания, прогнозы Владимира Вольфовича. Вы их тоже с главой государства обсуждали? И - какие именно?

- Мы говорили о том, что Владимир Вольфович предвидел определенные геостратегические шаги на направлении Южной Евразии. О том, что он занимал свою позицию по отношению ко многим странам Содружества Независимых Государств.

Ну, а его заявления и предсказания по Украине, думаю, хорошо всем известны.

- Жириновский нас бы сейчас поддержал?

- Конечно. А он сделал это ещё при жизни.