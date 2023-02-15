В Ростове-на-Дону задержали активного члена нацполка «Азов»*

Украинский националист вербовал ростовскую молодежь в террористы

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали на территории г. Ростова - на - Дону гражданина Украины, который оказался активным членом запрещенной в России террористической организации - украинский националистической полк «Азов»*.

«В ходе проведенных мероприятий установлено, что в 2016 г. находясь на Украине, фигурант вступил в структурное подразделение полка «Азов»*, в составе которого принял участие в т.н. марше наций, проведённом украинскими националистами в Киеве. Впоследствии под видом беженца прибыл на территорию России, где предпринял попытку легализоваться», - прокомментировали в ФСБ России.

В Ростове-на-Дону, несмотря на признание «Азова»* террористической организацией, задержанный пропагандировал среди молодежи Ростова - на - Дону ультраправые неонацистские взгляды, интересы террористической организации.

Во время обыска у задержанного изъяты соответствующие агитационные материалы и символика украинского нацполка «Азов»*. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России «Участие в деятельности террористической организации».

Террористу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

* Запрещенная в России террористическая организация

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