Повод для ревности? Макрон отказался от романтики с женой ради свидания с Зеленским

Макрон отменил поход в театр с женой ради встречи с Зеленским Фото: REUTERS

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский отправился в короткое турне по европейским странам. Однако рандеву главы Незалежной и его французского коллеги едва не сорвалось из-за планов мадам Макрон провести вечер с мужем в театре. Как пишет Politico, в последний момент Эммануэль всё же сделал выбор в пользу Зеленского.

«Когда Зеленский покинул Украину, Елисейский дворец не направил официального приглашения, и встреча с Макроном едва не состоялась. Изначально у президента предстоял вечер с женой в театре», – отмечается в публикации.

Приезд украинского президента был запланирован в последний момент, когда помощники Макрона увидели запись торжественной речи Зеленского в Вестминстерском зале в Лондоне. Лишь после этого Елисейский дворец отправил официальное приглашение на встречу, а Зеленский прибыл в Париж уже поздно вечером.

По мере приближения первой годовщины начала СВО президент Франции всё больше говорит о поддержке Киева. Даже в своём новогоднем обращении он заявил, что страна продолжит помогать Украине «до победы». Вместе с тем, когда речь заходит о принятии Незалежной в ЕС и НАТО, Макрон остаётся одним из главных скептиков в Европе, боясь, что это будет воспринято Россией как агрессивный шаг, пишет европейское издание.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню также заявил, что ни при каких условиях Париж не будет поставлять Киеву танки «Леклерк», потому что ВСУ не справятся с их починкой.

Неделю назад французский президент вручил Зеленскому орден Почётного легиона – высшую награду страны. «Дань уважения Украине и её народу. Низкий Вам поклон, дорогой Владимир, за ваше мужество и целеустремленность», – написал Эммануэль на своей странице в Twitter. Видеозапись церемонии награждения спровоцировала волну удивления и слухов, поскольку после вручения ордена Макрон обнял Зеленского, затем взял его за обе руки, улыбнулся, и снова обнял, слегка погладив по затылку рукой.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)