Три российских банка попадут под новые санкции Евросоюза

В Евросоюзе анонсировали десятый пакет санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что он нанесет ущерб нашей экономике на $11 млрд. Фото: REUTERS

В Евросоюзе анонсировали десятый пакет санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что он нанесет ущерб нашей экономике на $11 млрд. Предполагается, что юбилейный пакет введут в строй 24 февраля - в годовщину начала спецоперации. Он будет включать торговые ограничения на некоторые товары, компоненты, электронику и редкоземельные элементы. Кроме того, в ЕС хотят запретить транзит товаров через Россию и не хотят больше получать из России шины и асфальт.

Один из самых важных пунктов – ограничения, как сообщает европейская пресса, коснутся трех российских финансовых организаций - Альфа-Банка, Росбанка и Тинькофф. Их могут отключить от международной системы денежных переводов SWIFT.

Росбанк и Альфа-банк уже находятся в санкционном списке США и не могут совершать международные платежи в долларах и евро. Поэтому для них новые барьеры почти не актуальны. А вот для банка Тинькофф включение в перечень «компаний нон-грата» будет в новинку. Но банк готовил своих клиентов к этим ограничениям с прошлого года. Например, еще несколько месяцев назад Тинькофф, у которого до сих пор работают SWIFT-переводы, перестал проводить платежи в евро. Официальный запрет на переводы в европейской валюте - по сути, это единственное, что может грозить банку, если он попадет под санкции Евросоюза.

- Эти санкции никоим образом не отразятся на держателях карт этих банков. У нас давно создана система, которая обеспечивает проведение всех платежей внутри страны. К примеру, Сбербанк и ВТБ через подобные санкции уже прошли. И мы видим, что сектор к новым условиям адаптировался. Крупные банки даже приносят прибыль, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» Максим Чирков, доцент экономического факультета МГУ.

Самое интересное – европейцы решили ввести санкции еще и против Фонда национального благосостояния. Это самое странное в десятом пакете. Хотя бы потому, что никакого влияния эти ограничения не окажут. Все, что заморожено, уже заморожено. А доля евро в ФНБ и так близка к нулю.

- Неразборчивое применение санкционного механизма скажется на тех, кто вводит подобные ограничения. Инвесторы по всему миру теперь будут с опаской смотреть на американскую и европейскую юрисдикции, - считает Максим Чирков.

ВОПРОС РЕБРОМ

Неужели валютные счета могут и правда заморозить?

Как говорят эксперты, пока речи об этом не идет. Обсуждается лишь возможность отключения банка от системы международных переводов SWIFT. Но угроза заморозки валютных счетов остается висеть над всеми банками. Суть в том, что любая иностранная безналичная валюта хранится на корреспондентских счетах в зарубежных банках. И если страны Запада примут решение отобрать ее, то смогут заморозить ее так же, как заморозили золотовалютные резервы нашей страны.

В этом случае, скорее всего, ЦБ примет меры. Даст руку помощи пострадавшим банкам, чтобы те могли выдать клиентам рубли вместо лежащих на их счетах долларов и евро. Но сами банки, чтобы сократить собственные риски, постепенно уменьшают валютные позиции.

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