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15 февраля 2023 11:40

Киркоров расплакался на съемках фильма о любви и войне

Киркоров выпустил клип на саундтрек к фильму Николая Лебедева «Нюрнберг»
Мария РЕМИЗОВА
Мария РЕМИЗОВА
Филипп Киркоров презентовал клип на лиричную балладу Андрея Резникова «Если ты уйдешь».

Филипп Киркоров презентовал клип на лиричную балладу Андрея Резникова «Если ты уйдешь».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Филипп Киркоров презентовал клип на лиричную балладу Андрея Резникова «Если ты уйдешь». Новый хит станет саундтреком к фильму Николая Лебедева «Нюрнберг».

-Я показал Николаю песню, которую мы сделали с Андреем Резниковым, сыном легендарного композитора Виктора Резникова. Так сложилось, что Виктор рано ушел из жизни, но сын продолжил его дело, тоже стал талантливым композитором,-рассказал KP.RU Филипп Киркоров. -И Николай решил, что это идеальный саундтрек к его новому фильму «Нюрнберг». Я выступаю тут в роли рассказчика. Вообще с большим трепетом, как человек рожденный в СССР, отношусь к теме ВОВ. Ведь благодаря нашим героям мы сейчас живы. Николай один из моих любимых режиссеров, мне бы хотелось сыграть в его фильме. Он говорит, что пока ищет для меня роль.

-Да, с удовольствием поработаю вместе с Филиппом на съёмочной площадке. У нас были задумки, чтобы Филипп сыграл иностранную звезду в «Экипаже», но потом мы поняли, что для Киркорова нужно найти какой-то отдельный сценарий. Он дисциплинированный артист, с ним приятно работать,-говорит о Филиппе режиссёр Николай Лебедев.

Новый хит станет саундтреком к фильму Николая Лебедева «Нюрнберг».

Новый хит станет саундтреком к фильму Николая Лебедева «Нюрнберг».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

-Это с тобой я тихий,-смеется Киркоров.-А вообще я должен был ещё играть вурдалака в фильме Лебедева. Но потом вспомнил, что зарекся играть нечисть. Вы же помните, как после роли черта в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» на меня посыпались все эти «розовые кофточки»,-вспоминает артист.

По словам Киркорова, во время съемок клипа, в который вошли кадры из фильма «Нюрнберг», на крупных планах в его глазах блеснули слезы.

-Это ведь история о любви. Ох, как мне забыть уже мою историю,-говорит поп-король.-В любом случае в клип не войдут планы со слезой. Я попросил Лебедева их убрать. Надо, чтобы в зале плакали, а не артист плакал.

Это просто немножко слабость,-объяснил репортерам Филипп Киркоров.

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