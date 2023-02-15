Киркоров расплакался на съемках фильма о любви и войне

Филипп Киркоров презентовал клип на лиричную балладу Андрея Резникова «Если ты уйдешь». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Филипп Киркоров презентовал клип на лиричную балладу Андрея Резникова «Если ты уйдешь». Новый хит станет саундтреком к фильму Николая Лебедева «Нюрнберг».

-Я показал Николаю песню, которую мы сделали с Андреем Резниковым, сыном легендарного композитора Виктора Резникова. Так сложилось, что Виктор рано ушел из жизни, но сын продолжил его дело, тоже стал талантливым композитором,-рассказал KP.RU Филипп Киркоров. -И Николай решил, что это идеальный саундтрек к его новому фильму «Нюрнберг». Я выступаю тут в роли рассказчика. Вообще с большим трепетом, как человек рожденный в СССР, отношусь к теме ВОВ. Ведь благодаря нашим героям мы сейчас живы. Николай один из моих любимых режиссеров, мне бы хотелось сыграть в его фильме. Он говорит, что пока ищет для меня роль.

-Да, с удовольствием поработаю вместе с Филиппом на съёмочной площадке. У нас были задумки, чтобы Филипп сыграл иностранную звезду в «Экипаже», но потом мы поняли, что для Киркорова нужно найти какой-то отдельный сценарий. Он дисциплинированный артист, с ним приятно работать,-говорит о Филиппе режиссёр Николай Лебедев.

Новый хит станет саундтреком к фильму Николая Лебедева «Нюрнберг». Фото: Михаил ФРОЛОВ

-Это с тобой я тихий,-смеется Киркоров.-А вообще я должен был ещё играть вурдалака в фильме Лебедева. Но потом вспомнил, что зарекся играть нечисть. Вы же помните, как после роли черта в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» на меня посыпались все эти «розовые кофточки»,-вспоминает артист.

По словам Киркорова, во время съемок клипа, в который вошли кадры из фильма «Нюрнберг», на крупных планах в его глазах блеснули слезы.

-Это ведь история о любви. Ох, как мне забыть уже мою историю,-говорит поп-король.-В любом случае в клип не войдут планы со слезой. Я попросил Лебедева их убрать. Надо, чтобы в зале плакали, а не артист плакал.

Это просто немножко слабость,-объяснил репортерам Филипп Киркоров.

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