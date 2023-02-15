Минобороны России уничтожило восемь диверсионно-разведывательных групп

Фото: Александр КОЦ

На прошедшем брифинге Минобороны официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал журналистам о продвижении российских войск, а также о потерях в рядах ВСУ: на Купянском направлении ударами армейской авиации уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ и до 100 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 65, на Донецком до 190, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 60.

Также на Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки разбиты артударами самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30 ВСУ. В боях по всей линии соприкосновения ВСУ потеряли десятки танков, бронемашин, гаубиц, артиллерийскую систему М777 (США), а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Ветеринарное Харьковской области.

Нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за то же время нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.

Силами противовоздушной обороны за сутки сбито 8 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 11 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

385 - самолетов.

208 - вертолетов.

3132 - беспилотных летательных аппарата.

404 - зенитных ракетных комплекса.

7875 - танков и других боевых бронированных машин.

1020 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4101 - орудие полевой артиллерии и минометов.

8388 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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