Губернатор Сергей Цивилев: На развитие сельских территорий Кузбасса в 2023 году будет выделено в 5 раз больше средств

В 2023 году из областного и федерального бюджетов по программе развития села выделяется более полумиллиарда рублей. Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В Кузбассе на реализацию региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году будет выделено в пять раз больше средств, сообщил губернатор Сергей Цивилев. Деньги пойдут на благоустройство сел и деревень, строительство и ремонт социальных объектов, развитие транспорта и инженерной инфраструктуры, обучение кадров для агропромышленного комплекса и улучшение жилищных условий жителей села. Всего из областного и федерального бюджетов в этом году по программе будет выделено более 500 миллионов рублей.

«В Кузбассе в сельской местности проживают около 380 тысяч человек, это 14% населения региона, - рассказал Сергей Цивилев. – Наша цель – создать для них максимально благоприятные условия для работы, ведения бизнеса, воспитания детей, отдыха. Село должно становиться более привлекательным для молодых квалифицированных специалистов и активных граждан, готовых вносить вклад в развитие территорий, поэтому работу в данном направлении продолжаем в усиленном режиме. Объем средств на развитие сельских территорий Кузбасса в 2023 году увеличим более чем в пять раз в сравнении с прошлым годом».

Средства пойдут на благоустройство сел и деревень, ремонт школ, строительство дорог. Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» была утверждена Правительством России в конце мая 2019 года. На ее финансирование в 2020-2025 годах предполагается направить около 2,3 триллиона рублей, из которых 1 триллион рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Летом 2022 года президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ выделить дополнительные средства на программу развития села. Глава государства подчеркнул, что «приоритетом является комплексное обустройство и развитие сельских территорий».

Кузбасс – один из регионов, где комфорту жизни на селе уделяется большое внимание. Регион выделяет в 2023 году на комплексное развитие сельских территорий более полумиллиарда рублей. Большая часть средств будет направлена на ремонт социальных объектов.

В селе Малая Салаирка Гурьевского округа в этом году капитально отремонтируют школу и спортивный зал, а также обновят сети водоснабжения. Реконструкция пройдет в рамках направления «Современный облик сельских территорий». Еще одну школу отремонтируют в деревне Усть-Тарсьма Промышленновского округа. А у жителей села Ваганово в этом же районе появится современный и уютный Дом культуры.

В прошлом году на реализацию программы в Кузбассе было выделено 87 миллионов рублей. Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

По направлению «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в поселке Трудармейский Прокопьевского округа собираются капитально отремонтировать автодороги. А в деревне Васьково, селах Краснинское и Ваганово, поселках Плотниково и Голубево Промышленновского округа оборудуют комфортные зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, а также пешеходные дорожки. Строительство будет вестись в рамках направления «Благоустройство сельских территорий».

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» позволяет не только строить и ремонтировать социально важные объекты, но и проводить обучение специалистов агропромышленного комплекса. В 2023 году сельхозпроизводители Кузбасса смогут получить из областного бюджета компенсацию затрат на ученические договоры и договоры о целевом обучении своих сотрудников. Кроме того, агрофирмам будут возмещать расходы на прохождение практики студентами.

В прошлом году на реализацию в Кузбассе программы «Комплексное развитие сельских территорий» из федерального и областного бюджетов было выделено около 87 миллионов рублей. Благодаря этим средствам в поселке Трудармейский Прокопьевского округа построили современную станцию полной биологической очистки бытовых сточных вод. За сутки станция может очищать около 150 кубометров канализационных стоков. После ее запуска существенно улучшилась экологическая ситуация не только в самом поселке Трудармейский, но и в 14 ближайших населенных пунктах. В Яйском и Мариинском округах в 2022 году в рамках программы оборудовали две детские игровые площадки. А в Таштагольском районе обустроили площадку накопления твердых коммунальных отходов.