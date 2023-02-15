Тренды digital-индустрии: видение Романа Ломовского

Престижное онлайн digital-событие - Data visualization Award «Make your data speak» 2023 - завершилось. Это международный конкурс для специалистов в области анализа и визуализации данных, где перед конкурсантами стоят задачи визуально представить некоторые наборы данных, и сделать с помощью этого выводы. Премия собрала более 500 участников из Азии, Европы, Канады и Австралии. В топ-10 вошла работа талантливого российского аналитика Романа Ломовского. Его проект оказался одним из самых технологичных среди конкурсантов, с нестандартными решениями и чистым дизайном без “информационного мусора”. Мы встретились с руководителем отдела аналитики в ORWO, лауреатом премии Digital Leaders 2021, автором научных статей Романом Ломовским, чтобы обсудить тренды в индустрии, и его авторские способы вывести любую компанию в лидеры рынка.

- Роман, вы вошли в топ-10 на Data visualisation Award «Make your data speak» 2023. Довольны результатом?

- В конкурсе были представлены две номинации: бизнес-дашборды и дата-арт. Я участвовал в первой. Выбрав один из трех датасетов с данными о продажах недвижимости в Нью-Йорке, я выполнил работу, которая вошла в топ-10. Учитывая уровень конкуренции и строгие критерии оценки, считаю свой результат хорошим. Постарался сделать упор на технической составляющей и дизайне. В следующий раз планирую попасть в тройку лидеров.

- Событие отличалось высоким уровнем конкуренции - свои работы представляли топовые эксперты со всего мира в области визуализации данных. Что выделяло ваш проект среди прочих?

- Состав участников был сильным, например, одним из конкурсантов стал титулованный специалист по визуализации данных Чимди Нуосу - лучший автор Tableau public 2020, финалист Ironviz 2021, двукратный амбассадор Tableau public. Жюри тоже состояло из именитых экспертов со всего мира, в том числе обладателей премий от Microsoft и Tableau. Так как конкурс проводился профессионалами по визуализации данных, то до мелочей были продуманы все организационные моменты: критерии оценки, рейтинги, первичный отбор конкурсантов. Считаю, что мой проект отличала технологичность, отсутствие информационного мусора: сеток на диаграммах, лишних подписей и нестандартные решения. Например, мне пришла идея применить «фичу», используемую во всех современных приложениях, но почему-то отсутствующую в дашбордах - переход со светлой на темную тему. Это решение было высоко оценено всеми членами жюри. Также, судьи оценили применение некоторых нечасто используемых типов визуализаций, таких, как диаграмма рассеивания.

- Роман, ваш карьерный рост был стремительным, сейчас вы возглавляете отдел веб-аналитики в ORWO ( Original Works)- одно из лидирующих Digital агентств в России, которое помогает клиентам из разных сфер бизнеса наращивать продажи в интернете), задаете вектор для работы - например, развиваете культуру создания аналитических хранилищ. Расскажите, в чем суть этого тренда?

- Действительно, Два года назад я стал развивать в ORWO культуру создания аналитических хранилищ. Для начала поясню немного простыми словами, что это такое. Аналитическое хранилище это, грубо говоря, большая база данных, в которой хранятся все (или наиболее необходимые) данные компании. Нужно хранилище для того, чтобы иметь возможность максимально быстро делать управленческие выводы о ситуации в той или иной части компании. Часть аналитического хранилища – ETL пайплайны для выгрузки данных из используемых сервисов (CRM и ERP- систем, систем веб-аналитики и других) в единое пространство. За это время я написал несколько скриптов для самых востребованных CRM-систем и коллтрекинга (AmoCRM и Битрикс24, Calltouch и Comagic). Сейчас я работаю на позиции руководителя отдела аналитики, вместе с командой всего за полгода мы настроили потоки выгрузки для более дюжины сервисов и площадок. Конечно, далеко не всеми из них мы делимся, так как часть является коммерческой тайной. Но те скрипты, которые были опубликованы мной за последние годы на github, набрали сотни клонирований или скачиваний. Это демонстрация того, насколько важны для индустрии подобные разработки. Общаясь с коллегами, я пришел к выводу, интерес связан с тем, что никто в digital-агентствах не развивает аналитические хранилища из-за нехватки опыта, времени, ресурсов. Я же решил эту задачу, по крайней мере для 90% компаний, так как имеющиеся скрипты покрывают инструменты, которыми пользуется почти каждый бизнес.

- Среди клиентов ORWO, где вы работаете, много компаний федерального и международного уровня из сферы торговли. Вы вели с ними проекты, направленные на повышение коэффициента конверсии сайта, увеличение показателя окупаемости инвестиций в маркетинг. Почему сейчас аналитика активно используется именно в этой области?

- Это очень хороший вопрос. В условиях высокой конкуренции, когда многие сферы перегреты, все простые методы увеличения продаж перепробованы, нужно искать неочевидные решения. Вот тут на помощь приходит аналитика. Суть ее - поиск статистических закономерностей. Например, я работал с сайтом одного интернет-магазина. Проблема заключалась в медленном росте продаж. Изучив данные систем веб-аналитики, обнаружил, что 90% пользователей покидают сайт после того, как добавили товар в корзину и даже были готовы приступить к оформлению заказа. Оказалось, перед началом этого шага, всплывала форма регистрации из примерно 10 полей, что отталкивало клиентов, и они покидали сайт. Когда опция была упрощена до ввода номера телефона – продажи выросли на 30%.

- Вы создали свою уникальную систему отчетности, меняющую привычный подход, используемый в отрасли. Почему важно в работе учитывать всю цепочку касаний?

- Сама идея сквозной аналитики, конечно, не нова, но я стараюсь создавать гибкий продукт, настраиваемый под нужды конкретного заказчика. Например, чтобы была возможность изменить модель атрибуции при необходимости. Общепринятым считается последнее непрямое взаимодействие, но такой сценарий не всегда отражает действительность. Вы даете рекламу в VK и Яндексе. Пользователь переходит на ваш сайт сначала из VK, а потом из Яндекса, оставляет заявку. При модели атрибуции «последний значимый переход» конверсия присваивается Яндексу, получается, что реклама в VK неэффективна. Только, если бы пользователь не перешел по ней в первый раз, возможно, не перешел бы и во второй - из Яндекса. Поэтому стоит учитывать всю цепочку касаний – такого подхода я и придерживаюсь.

- Что не так делают бизнесмены, у которых не идут продажи?

- Здесь нет универсального ответа, но чаще всего, я вижу, что они игнорируют изменения внешнего мира. Я люблю приводить в пример компанию Nintendo. В начале своего пути она занималась выпуском игральных карт. Сегодня же Nintendo – это один из крупнейших производителей приставок и видеоигр. Смог бы этот бизнес выжить, продолжая концентрироваться на игральных картах – большой вопрос. Если у вас хороший конкурентный продукт, нужно уметь его продвигать. В 90-х и нулевых основными источниками были TV, радио, билборды. Сегодня вряд ли эти методы помогут привести много клиентов, чего не скажешь об интернете.

- Вы не только являетесь участником престижных конкурсов, но и сами были членом жюри «Премии Рунета–2022». На что делаете упор в оценке конкурсантов?

- Премия Рунета – это важное и крупное мероприятие для индустрии, в котором участвуют российские IT-игроки и сильные компании цифрового контура, быть его частью для меня большая честь. Вместе со мной работы в 2022 году оценивали и другие лидеры отрасли. Например, Артем Коновалов - Senior software engineer в компании Altoros. Или Тимур Рахматуллин – backend-программист в MYTONA. Также в списке жюри значились ведущие специалисты компаний Ситимобил, Тинькофф Банк, Skillbox, Gett, Microsoft. Я оценивал аналитическую составляющую проектов в номинациях «Экономика и бизнес», «Наука, технологии и инновации». Было интересно познакомиться с проектами, покопаться в их «начинке» и проанализировать, опираясь на свой опыт. К моему приятному удивлению, работы оказались интересными, неординарными, их создатели ушли от стереотипного восприятия баз данных и предложили свои любопытные варианты.

- Стать членом жюри события такого уровня, безусловно, престижно. Что нужно делать, чтобы быть востребованным в сфере digital?

- Думаю, не открою секрет, если скажу, что попасть в digital можно и без высшего образования. При этом вход в сферу еще ничего не гарантирует. Чтобы стать востребованным специалистом, нужно постоянно осваивать новые инструменты и развивать свои скиллы, не бояться рисковать и брать ответственность за более крупные проекты. Ошибок избежать вряд ли получится, но на них мы учимся и растем. А боясь совершить их, можно навсегда остаться в пресловутой зоне комфорта.

- Скажите, какие сферы и тренды сегодня представляют для вас интерес?

- Считаю, что в 2023 году нельзя обойти тему искусственного интеллекта. Нашумел в последнее время ChatGPT. Я пробовал с его помощью генерировать код на языках программирования DAX (используется в программе для визуализации данных Power BI), SQL, Python. Вывод: чтобы получить точные ответы, стоит задавать точные вопросы. Это не под силу новичку. Думаю, вскоре искусственный интеллект позволит решать более глобальные задачи. Также в поле моих интересов тренд на создание «фабрик данных» – своего рода высокоскоростного конвейера для генерирования цифрового продукта, где информация забирается из нужных источников, обрабатывается, агрегируется и хранится максимально эффективно.

В ближайшее время, я надеюсь принять участие в нескольких крупных проектах по внедрению аналитики. Также, в моих планах есть создание системы аналитики с автоматическими оповещениями о значимых отклонениях ключевых показателей. Это упростит собственникам бизнеса и стейкхолдерам отслеживание поведения бизнес-метрик. Обычно отчетность для руководителей, даже самая навороченная, сигнализирует просто об отклонениях, но не дает представления о том, насколько эти перемены значимы. Я хочу изменить такой подход.

- Какие советы можете дать начинающим?

- Еще в институте меня учили: знания устаревают за 5 лет. Сейчас я бы сказал, что некоторые данные становятся неактуальны уже через год. Поэтому основная рекомендация - всегда учиться чему-то новому.