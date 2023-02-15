70% участников опроса говорят, что люди вольны выбирать себе пару из любой страны, главное, чтобы люди были счастливы вместе Фото: REUTERS

В Госдуме оценили необходимость запрета на браки с иностранцами. Парламентарии отмечают, что сейчас в этом нет никакой необходимости, однако некоторые россияне с этой позицией не согласны. Так, каждый десятый респондент говорит, что браки с гражданами других стран следует запретить, ведь ни к чему хорошему они не приведут, особенно в нынешней ситуации. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Еще 3% опрошенных считают, что в стране нужно запретить браки только с жителями стран Запада. Ведь граждане ЕС или США негативно относятся к россиянам и лучше держаться от них подальше, считают участники исследования.

«Браки нужно разрешить только с гражданами дружественных нам стран», - уверен участник опроса.

Но радует, что большинство россиян все же выступают за любовь, и говорят, что в вопросах замужества политике не место. Так, 70% участников опроса говорят, что люди вольны выбирать себе пару из любой страны, главное, чтобы люди были счастливы вместе.

«Ну, правда, это лишнее уже. Давно известно, что нет плохих наций, есть плохие люди. И на Западе отдельные граждане вполне милые, говорю как человек, который общается по переписке с немкой», - делится мнением участник опроса.

Каждый десятый россиянин считает, что в стране нужно запретить браки с иностранцами

«Пусть женятся и выходят замуж за кого хотят, лишь бы эти браки были не по расчету», - говорит другой.

«Государство не должно вмешиваться в личную жизнь граждан, поэтому такие запреты просто неуместны», - возмущается третий.

Еще 5% соглашаются, что не нужны никакие официальные запреты, ведь люди и так не сойдутся с теми, кто настроен против их Родины, против их страны, семьи. А 4% добавляют, что даже если иностранцы не до конца понимают русского человека, настороженно относятся к нашей стране, то наши люди все равно смогут их переубедить и влюбить в Россию.

Оставшиеся 8% заявили, что это сложный вопрос для них, и они не готовы ответить, нужны ли сейчас в стране такие запреты.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 7,5 тысячи человек.