Как Россия выстояла под «адскими» санкциями: секрет успеха отечественного импортозамещения

Для успеха в наукоёмких отраслях требуется увеличение инвестиций в НИОКР и человеческий капитал Фото: Shutterstock

В новой политической реальности импортозамещение в России идет по особенному пути через самые жесткие в мировой истории санкции. В качестве основной мотивации «замещения» импорта называется достижение устойчивости экономики и восстановление глобальных технологических цепочек. Кроме того, изменения в структуре импорта будут мотивировать бизнес не только больше производить, но и экспортировать продукцию сложного передела. Экспертную оценку происходящим процессам предлагает опубликованный недавно доклад НИУ ВШЭ "Результаты импортозамещения в России и его перспективы". Для KP.RU его прокомментирует один из руководителей авторского коллектива доклада, заместитель директора Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина.

Мировой опыт импортозамещения уже достаточно велик – только за последние 50-60 лет можно выделить несколько глобальных волн и множество эпизодов на уровне отдельных стран. Во всем этом многообразии невозможно выделить «золотой стандарт». В каждом эпизоде применительно к отдельно взятой стране можно найти как позитивные, так и негативные результаты импортозамещения, весь вопрос лишь в том, как эти результаты балансируют между собой во времени. Это касается и российского опыта импортозамещения. При этом часто отмечается, что политика российского импортозамещения возникла сравнительно недавно и была обусловлена санкциями 2014 года. В действительности это не так. Можно сказать, что всю российскую экономическую политику начиная с 2000-х можно разделить на этапы, связанные с различными приоритетами и различными мерами.

Начальный этап российской политики импортозамещения скорее связан с периодом 2000-х до начала мирового кризиса 2008-2009 годов, когда на фоне высоких темпов экономического роста страна активно привлекала прямые иностранные инвестиции и посредством зарубежных технологий локализовывала производства. Далее на фоне замедления глобального роста и посткризисных ограничений акцент российской политики импортозамещения сместился на технологическую модернизацию своими силами и повышение инновационной активности отечественных предприятий. В условиях ухудшения отношений с рядом развитых стран после первой волны санкций 2014 года акценты политики еще более сместились на развитие собственных научно-технологических компетенций и производственных сил. В 2022 году повестка импортозамещения вновь обновилась, так как обострилась необходимость восполнения недостающих элементов в цепочках создания стоимости и снижения импортозависимости в стратегических сферах.

Что из российской политики импортозамещения 2000-х и 2010-х мы можем взять с собой в новый этап в 2023 году?

В докладе НИУ ВШЭ "Результаты импортозамещения в России и его перспективы" мы проанализировали 17 отраслевых кейсов, выделив лучшие практики, проблемы и следствия. Надо сказать, что каждая отрасль – это как букет, состоящий из разных цветов: мер, инструментов поддержки, возможностей и ограничений, все они и похожи, и сильно отличаются друг от друга. На самом общем уровне важно понимать, что политика импортозамещения не может быть общей, важна ее настройка с учетом особенностей организации отраслей и последующая регулярная оценка выгод и ограничений, возникающих в ходе реализации политики импортозамещения.

Успех российской политики импортозамещения связан, прежде всего, с относительно простыми отраслями – АПК и деревопереработкой. Российская экономика с середины 2000-х постепенно наращивала потенциал на отдельных сегментах и становилась заметной на мировом рынке. В АПК ведущие сегменты импортозамещения – говядина, сахар, обработанное злаковое зерно, рапсовое и горчичное масло, маргарин, шоколад, кондитерские изделия, мороженое. В деревообработке это – фанера, древесные гранулы, ДВП и ДСП. По ряду этих категорий рост экспорта превысил десятикратный размер. Конечно, основой такого успеха стало заимствование и внедрение зарубежных технологий. Именно поэтому в более сложных, технологически интенсивных и наукоинтенсивных отраслях, там, где заимствование технологий ограничено, таких примеров успеха гораздо меньше. Например, как показано в докладе, успехи импортозамещения в авиастроении, фармацевтике, скорее можно охарактеризовать как менее очевидные. Для успеха в этих отраслях требуется увеличение инвестиций в НИОКР и человеческий капитал.

Однако нельзя недооценивать потребность в отечественных технологиях и для простых отраслей. Реализованное там импортозамещение носило продуктовый характер, что в результате привело к сдвигу от продуктовой зависимости к технологической. И если, например, в текстильной и легкой промышленности высокая технологическая зависимость не страшна, поскольку при высокой зависимости от импортных машин и оборудования (их доля свыше 90 процентов) основным поставщиком является Китай и другие нейтральные страны, то иная ситуация сложилась в пищевой, деревообрабатывающей промышленности. Высокая импортная зависимость (свыше 70 процентов) определялась до недавних пор поставками из недружественных стран – ЕС и США. Соответственно, новый этап импортозамещения должен быть связан с созданием условий для импортоперемещения и развития отечественных технологических решений по широкому перечню отраслей.

Российский опыт импортозамещения, впрочем, как и мировой опыт, позволяет заключить, что для достижения качественных сдвигов в отраслях, как правило, требуется преодолеть некоторый «пороговый уровень» изменений, после которого происходящие процессы становятся устойчивыми и самоподдерживающимися. С одной стороны, это определяет необходимость достижения критической массы предпринимательских мотиваций и инициирования проектов импортозамещения в отдельных сегментах. Для этого, безусловно, необходим благоприятный предпринимательский климат и предсказуемость среды. С другой стороны, это требует зачастую достижения отраслями определенных масштабов, выходящих за пределы национальной экономики. При обсуждении политики импортозамещения часто можно встретить суждение о целесообразности разворота отраслей на внутренний рынок и сокращении экспортной деятельности. Однако именно открытость и нацеленность отечественных производств на внешние рынки будет способствовать апробированию их продуктов на внешних рынках, повышению качества, быстрому обучению и гибкой реакции на внешние шоки в цепочках создания стоимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия переходит на новый формат импортозамещения

Под это дело власти готовы списать часть долгов предприятий (подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономист Никита Кричевский: Вкладываться надо не в доллары, евро или юань, а в эту валюту (подробнее)