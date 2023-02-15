Как стать популярным, бесплатно слетать на море и получить миллион: список кастингов на новые телешоу

Надежда Бабкина теперь меняет гардероб и стиль в паре с Владиславом Лисовцом. Фото — PR НТВ

Начались кастинги в новые и уже популярные телепроекты. Участие в телешоу часто приносит дивиденды в виде эмоций, популярности, смены имиджа, бесплатного путешествия или других ценных подарков. Рассказываем, как сейчас можно попасть в телевизор. Все кастинги теперь начинаются виртуально.

Стать популярным как Стас Михайлов

Первый канал начал прием заявок для участия в новом музыкальном проекте. Отбирают талантливых самородков, но при этом ставят важное условие: пение для участника не профессия, а хобби. Зовут тех, кто «думает, что мог бы исполнять некоторые песни лучше, чем звезды эстрады и хочет заявить о себе». Набирают народ с яркими вокальными данными. Анкета не сложная: надо прикрепить записи своих песен, фото и ответить на простые вопросы – образование, профессия и засветился ли ранее в телепередачах и конкурсах. Лучше не рать, так как отобранные таланты будут проверять. Еще один шанс – показать себя и если повезет стать любимчиком публики.

Как попасть: Заполнить анкету

«Страна талантов» на НТВ приглашает участников без ограничений по возрасту: ждут авторов-исполнителей, вокалистов, музыкантов, танцоров. Оценивают и поддерживают участников звезды о главе с Надеждой Бабкиной. Главный приз - 1 миллион рублей. Главное в анкете видео на 3 - 5 минут, где нужно продемонстрировать свои способности в лучшем виде.

Талантливых вокалистов ждут и на виртуальном кастинге нового сезона «Ну-ка, все вместе!» Приз в этом вокальном шоу – тоже 1 миллион рублей.

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Слетать бесплатно на море

На ТНТ планируют снимать шоу в Дубае ведущий нового проекта - Павел Воля. Идет кастинг, на который приглашают тех, кто раньше не был заграницей, мечтает о море и приключениях. О море зимой много кто мечтает, поэтому чтобы выделиться – надо постараться зацепить анкетой. Там требуют снять видео - придумайте заранее короткий, но интересный рассказ о себе: почему должны выбрать именно вас, о чем мечтаете и как потратили бы большую сумму денег. Развлекательный проект для любителей весело проводить время.

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Продвинуть бизнес-идею

Первый канал набирает героев в программу «Сделано у нас» (неутвержденное название), где люди будут рассказывать о бизнес-идеях, разработках. Делиться идеями, наработками и опытом зовут: тех, у кого есть бизнес или пока он только в разработке, но уже есть интересные идея; людей (профессионалов своего дела), которые хотят рассказать о своих изобретениях, научных открытиях, новых технологических решений, компьютерных программах и т.п. Вдруг найдутся инвесторы или крупные организации заинтересуются разработками?

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Обновить гардероб и внешность

Надежда Бабкина и стилист Владислав Лисовец – главные звезды шоу «Модный vs Народный» на НТВ. Набирают героинь, которые недовольны своим гардеробом, образом, имиджем – хотят преобразиться. Героиня сначала попадает в руки «народных» стилистов Бабкиной, а потом к «модным» стилистам Лисовца. Образы оценят 12 экспертов, но участница шоу сама решит какой образ ей ближе – тот и получит. Анкета простая, но длинная – там и такие вопросы: кто близок из знаменитостей по стилю; какая одежда нравится вам; неожиданные факты о себе; кем видите себя через пять лет. Чтобы анкету отметили – надо быть откровенным (в меру), трогательным, интересным, не стесняться себя на смешных фотках и не жалеть потратить время на ее заполнение.

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На ТВ-3 есть шоу «Новый день» - там женщинам команда стилистов помогает преобразиться внешне, а другие специалисты решают психологические и другие житейские проблемы, помогают найти призвание, любимое дело. Главное доходчиво объяснить «почему ты хочешь изменить жизнь».

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Найти старого друга

«Прости меня» - новое шоу на НТВ, где устроят встречу близким людям, которые много лет назад расстались по разным причинам: ссора, обида, недопонимание. Родня, лучшие друзья, бывшие коллеги, которых развела обида - пора на кастинг. Шанс помириться с тем, кто дорог - вдруг его сердце дрогнет от такого внимания. Продюсеры обещают встречу в студии с тем, кого хочешь вернуть в свою жизнь.

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Устроить бесплатно медовый месяц

Тем, кто собирается играть свадьбу – можно сэкономить на путешествии. Нужно рассказать о предстоящем торжестве: в том случае, если молодожены активные и креативные, а свадьба будет интересной и оригинальной – есть шанс получить приз. Передача называется «4 свадьбы» («Пятница!»), в каждом выпуске показывают 4 торжества и выбирают лучшее. Приз – денежный на путешествие мечты. На кастинге надо рассказать идею свадьбы и заинтересовать продюсеров.

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