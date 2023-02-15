Модный провал или высокий стиль: разбираем "голые" наряды Бузовой, Ивлеевой и эпатаж Клавы Коки

Клава Кока на Big Love Show. Фото: Даниил ОПАРИН

Светская хроника последних лет - зрелище не для слабонервных. Холёный гламур ушел в прошлое, и селебрити выряжаются, кто во что горазд. Одни эксплуатируют ugly-fashion (жутко популярная на Западе "уродливая мода"), другие по последним трендам берут обнаженкой... А далекий от модных веяний народ только диву дается: это что за цирк-шапито?

А что скажут эксперты - может, мы чего-то не понимаем, а звезды на самом деле одеты с иголочки, и нам есть, чему у них поучиться? Вместе со стилистом Русланом Громовым, который не понаслышке знаком с шоу-бизнесом, мы разобрали последние выходы знаменитостей как на сцену, так и на светские тусовки.

Стилист Руслан Громов.

КЛАВА КОКА

Клава Кока. Фото: Даниил ОПАРИН

- Этот образ, который в соцсетях прозвали коромыслом, обвесом и бортами, безусловно, стал одним из самых ярких на концерте Big Love Show, - отмечает стилист. - Да и вообще, Клава, от которой фанатеют, в основном, школьники, давно уже радует свою публику креативными нарядами, зачастую довольно симпатичными. Я как-то общался с Кокой на предмет ее образов и не мог не спросить, кто готовит её к выходам в свет. Оказалось, внешним видом артистки от А до Я занимается её родная сестра. И вот глядя на новый костюм, мне хочется спросить: а может, родственница за что-то мстит..? Эта странная юбка расцветки, достойной диванов и штор в лучших гостиных, выглядит откровенно нелепо. Она слишком плоская, слишком карикатурная. И уж совсем недопустимо, что из-под нее выглядывают башмачки.

ЛАРИСА ДОЛИНА

Лариса Долина. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вообще, образы Ларисы Долиной меня в последнее время приятно удивляют: в них есть и свежесть, и страсть к жизни, и вторая молодость. Ушла былая пошлость в виде декольте, гипюра и пышных юбок: подозреваю, что за стиль артистки кто-то плотно взялся. Тем не менее, промахи до сих пор случаются, и особенно заметны они в деталях. Например, шубка словно поедена молью, какой-то старомодный фасон. Да и сумочка будто из давних лихих времён. А комбинезон подвела простая ткань, на которой заметны следы помятости: такая вещь под софитами выглядит удручающе.

МАРИ КРАЙМБРЕРИ

Мари Краймбрери. Фото: предоставлено пресс-службой Krutoy Media.

Мари Краймбрери. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Ее треки рвут чарты, а сама Мари - устоявшиеся шаблоны о стиле, гармонии и пропорциях. Модница из неё очень сомнительная. Я не раз замечал, что певица или её стилист не брезгуют вдохновляться образами зарубежных коллег. Вот только русской матрёшке никогда не стать Леди Гагой. То, что мы видим на сей раз - яркий пуховик в стиле оверсайз, спортивный купальник, колготки в сеточку и сапоги-чулки - не выдерживает никакой критики. Зрителю неловко на это смотреть, как будто звезда забыла надеть юбку. Я уж не говорю о том, что с миниатюрным ростом такой look превращает девушку в колобка.

ОЛЬГА БУЗОВА

Ольга Бузова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Тот случай, когда скромные формы Ольги оказались как нельзя кстати: еще размер - и декольте смотрелось бы как из фильма для взрослых. Этот выход Бузовой по праву произвел фурор: "голый" тренд, который сейчас на пике (вырезы на поясе джинсов, разрезы на пиджаках и т.д.) здесь обыгран с большой фантазией - полоса на груди напоминает черный прямоугольник, которым прикрывают что-то нецензурное. Поэтому, пока Олю ругают за вульгарность, я аплодирую: в этом платье Бузова смотрится прекрасно, все детали образа сочетаются максимально стильно.

НАТАША КОРОЛЁВА

Наташа Королева. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Видел, как в Телеграм-каналах Наташу критиковали за этот выход в "пижаме". Но Наташа, насколько мне известно, из кожи вон не лезет, на титул иконы стиля не претендует, креативными зарубежными нарядами не блещет. Оттого и спрос с Королёвой небольшой. Главная претензия к звёздам - "претендуешь - соответствуй", но эта артистка особо ни на что и не претендует. Заявиться в пижамном костюме на красную дорожку было решением неуместным - такой наряд больше подойдет для городской прогулки в выходной день. Но в оправдание Наташи могу добавить, что цветочный принт сейчас актуален.

ФИЛИПП КИРКОРОВ

Филипп Киркоров. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Филипп такой Филипп. Как его оценивать, если артист уже сам по себе и бренд, и стиль? А главное, Киркоров-style редко идет кому-то, кроме самого поп-короля, так что брать пример не советую. Этот образ кота Базилио (кстати, для Филиппа Бедросовича далеко не самый эпатажный), на мой взгляд, удался. Самое главное, что Киркоров не опускается до плагиата. Пускай его наряды порой вызывают смех или шок, но это действительно его стиль и его манера. Если принять за аксиому, что артист всегда должен вызывать эмоции, Филипп действует правильно. Хотя мы, стилисты, с ним не всегда согласны.

НАСТЯ ИВЛЕЕВА

Настя Ивлеева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

настя Ивлеева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Возможно, меня закидают помидорами, но в этом образе я не вижу ничего пошлого. Тем более, что судя по антуражу, это какая-то тематическая вечеринка. Да и фигура у блогерши и новоиспеченной актрисы такая, что грех не демонстрировать. Да, такой look был бы уместнее на фотосессии, чем в клубе, да и выходить в таком наряде без охраны - затея небезопасная. Но как по мне, это история про креатив. Маленькая сумочка, гипюр, винтажное красное белье - всё фишки образа Ивлеевой складываются воедино и не вызывают отторжения. Уверен, что здесь поработал стилист. Кстати, мини-сумочки и красный цвет сейчас очень популярны, берите на заметку.

А КАК У НИХ?

Там, где наши селебрити учились эпатажу, западные звезды преподавали. Их образы для людей неподготовленных - "кровь из глаз", не иначе.

Например, американская рэперша Доджа Кэт на Неделе моды в Париже покрыла свое тело красной краской и тридцатью тысячами (!) кристаллов Swarovski, каждый из которых был вручную наклеен на тело певицы и ее юбку. Эта кропотливая работа заняла пять часов, а обсуждают выход третью неделю: старания окупились с лихвой!

Доджа Кэт. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Доджа Кэт. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Еще одни героем мемов на днях стал британский исполнитель Сэм Смит, который появился на премии Brit Awards в надувном костюме из латекса. Ну и как вам такая "пиковая дама"?

Сэм Смит. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Урганта и Нагиева вырезали из нового фильма, а Пушкин и Гоголь стали героями ужастика (подробнее)