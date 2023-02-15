Герой спецоперации «Z» майор Репкин отбил атаку диверсантов

Капитан Эрик Каркусов и Майор Артемий Репкин

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко. Пуля — дура, штык — молодец», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще о тактике:«Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он хитер».

ПРИКРЫЛ ОТХОД СПЕЦТЕХНИКИ

Капитан Эрик Каркусов

«В ходе специальной военной операции начальник службы горючего мотострелкового полка капитан Эрик Каркусов выполнял задачи по снабжению горючим наступающих российских подразделений. С целью бесперебойного обеспечения основных сил полка горюче-смазочными материалами неоднократно выполнял задачи в районах, расположенных в непосредственной близости к территориям нахождения противника. Лично принимал участие в доставке материальных средств личному составу полка на линию соприкосновения с силами националистов. В ходе заправки горючим подразделений батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил противник силами диверсионно-разведывательной группы предпринял попытку атаки наших позиций. В ходе завязавшегося боя Каркусов мгновенно оценив ситуацию, организовал оборону района заправки. Умело руководя огнем починенных, Эрик сковал действия наступающих боевиков, что позволило вывезти технику в безопасный район. По итогам боя, вражеские диверсанты, понеся потери, отступили. Смелые и мужественные действия капитана Капкусова позволили избежать потерь личного состава и уничтожения техники».

ОТБИЛ АТАКУ ДИВЕРСАНТОВ

Майор Артемий Репкин

«Тыловая колонна под руководством начальник службы ГСМ бригады майора Артемия Репкина направлялась в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения для снабжения подразделений российских Вооруженных Сил. Следуя по маршруту, тыловая колонна подверглась нападению со стороны украинских боевиков, предпринявших попытку срыва бесперебойного снабжения наших войск. Артемий мгновенно организовал оборону колонны и вступил в бой с украинскими диверсантами. Несмотря на неравные силы, в результате боестолкновения группой Репкина был уничтожен минометный расчет и живая сила националистов. Мужественные и решительные действия майора Репкина позволили безопасно продолжить движение войск, обеспечив сохранность колонны материальных средств и выйти в назначенные районы без потерь».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)