Эммануил Виторган объявил о поиске няни не из России и угодил в скандал

Некоторые поклонники отговаривают актера от поисков няни Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Эммануил Виторган вызвал гнев публики, опубликовав объявление о поиске няни. 83-летний актер указал пожелания о том, что няня должна быть из Молдавии, Украины или Грузии. Про россиянок - ни слова.

"Срочно, кто знает хорошую няню. Приличного человека, до 50 лет. Из Молдавии, Украины, Грузии. Не обремененную семьей. Только с проживанием", - поделился Эммануил Виторган.

После такого сообщения артиста обвинили в русофобии. Народ негодует, чем именитому актеру не угодили специалистки из России и чем няни-иностранки лучше. "Почему русскую няню не ищете?", "Русофобия!", "А чем все вышеперечисленные лучше русской няни?" - разволновались фолловеры.

Некоторые поклонники отговаривают актера от поисков няни. "Будьте осторожны! Няни бывают опасны!", "Свое пухленькое счастье не доверяйте чужим рукам", - переживают подписчики.

Видимо, устав от потока гневных сообщений, Виторган решил внести ясность. Он уточнил, что няня с педагогическим образованием нужна в семью его друзей.

Что касается актера, то в семье Виторгана и его третьей жены Ирины Млодик растут две дочки - Этель и Кларочка. Супруга артиста сообщала, что первый раз забеременела в 56 лет. Эммануилу Гедеоновичу на тот момент было 78 лет. Млодик отмечала, что роды прошли успешно. Вторую дочку, по слухам, супругам родила суррогатная мама. У знаменитостей две помощницы, которые живут с ними с рождения детей.

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