Украинское зерно скормили свиньям Испании
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На Купянском направлении «Западная» группировка войск утюжила противника в Новоселовском в ЛНР, в Двуречной, Табаевке, Песчаном и Берестовом в Харьковской области.
За сутки противник потерял до 70 бойцов, пять пикапов, три автомобиля и самоходную гаубицу «Гвоздика». На Красно-Лиманском направлении группировкой войск «Центр» нанесены удары в районах Терны и Красного Лимана в ДНР и в Стельмаховке в ЛНР. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, три бронемашины, два автомобиля, гаубицу Д-30 и установку РСЗО «Град». На Донецком направлении «Южной» группировкой войск уничтожено два взвода, четыре автомобиля, четыре гаубицы «Мста-Б», установка РСЗО «Град». На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» продолжала давление в районе Угледара в ДНР, в Левадном и в Орехово в Запорожской области. Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, один танк, три бронемашины и две гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
Представители экстренных служб Херсонской области сообщили: «Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ, расположенной в промышленном районе Херсона, был нанесен артиллерийский удар. Потери ВСУ составили 8 единиц автомобильной техники, 12 человек погибшими и 5 ранеными». Также в минувшие сутки в районе села Дарьевка была уничтожена гаубица украинской армии Д-30 с боекомплектом, потери противника составили пять человек погибшими и двое ранеными.
По данным подполковника в отставке Андрей Марочко, в госучреждениях и предприятиях Часов Яра киевским режимом объявлена эвакуация, а всех не тяжелых раненых выписывают из госпиталя и отправляют в части. Население спешно покидает город. А в одном из гражданских зданий Часов Яра, переоборудованном под военные нужды, зафиксирована крупная группа иностранных наемников. Они будут стоять тут до последнего украинца?
Шестой президент Украины присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ имя «Эдельвейс». В 1944-м на территории Словакии боевики «Эдельвейса» ликвидировали партизан. Командовал ими штурмбаннфюрер фон Тюн-Хоэнештайн. «Эдельвейс» принимал капитуляцию Лемберга (Львова), где бандеровцы устроили резню евреев. Грязные методы этих горных стрелков отмечены во Франции, Польше, Югославии, Люксембурге. Среди военных преступлений «Эдельвейса» - убийство 153, 317 и 200 мирных жителей греческих деревень Мусиотицы, Коммено и Лингиадес соответственно. Ну, а украинская 10-я ГШБ опозорилась при «обороне Мариуполя». Вот так вот незатейливо Зеленский уже открыто признает фашизм на Украине.
Обозреватель Exxpress Михаэль Кох сообщил, что страны третьего мира почти не получили зерна, вывезенного с территории Украины. Большие объемы украинской пшеницы скормили свиньям в Испании. Кох в статье для австрийского издания написал: «Объяснить такое безобразие просто: Испания заплатила больше денег, и Киев поставила зерно Мадриду». При том минсельхоз Турции сообщал, что лишь около 5% от общего объема вывезенного с Украины в рамках «зерновой сделки» продовольствия доставлено бедным странам. А почему уже не слышно возмущенных голосов тех, кто обвинял Россию в провоцировании голода в странах Африки и Азии, не давая вывозить из Одессы и Николаева пшеницу самостийной?
Канал CNBC сообщил, что американские компании Global Military Products и Northrop Grumman получили от Пентагона контракт на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм для поставок незалежной. Сумма контракта составит более полумиллиарда долларов. Известно, что Украина тратит поставляемые Западом артснаряды в два раза быстрее, чем США и союзники их производят. В январе 2023 года Пентагон поднял целевые показатели производства снарядов калибра 155 мм до 90 тысяч в месяц. И это все летит в сторону мирных жителей Донецка и Горловки, Каховки и Энергодара. В Аризоне и Айове думают, что они от всего этого далеко?
Врач ярославского «Шинника» Гарегин Агаханян сообщил о характере травм, полученных игроками команды в драке, которую спровоцировали футболисты украинского «Миная» в Турции. Врач говорил о переломах у двух игроков «Шинника», одному рассекли скулу, другому рассекли ухо, третий пожаловался на боль в ребрах. При том серьезно никто не пострадал, лечение пострадавших футболистов будет вестись планово. Россияне с жалобами в больницу не обращались. А губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что парни из ярославского клуба «Шинник» правильно и жестко среагировали на нападение футболистов «Миная». Кстати, а почему игроки этого закарпатского клуба не защищают свою родину, а загорают на полях Антальи и корчат из себя ван даммов?
Советник главы ДНР Дениса Пушилина, Ян Гагин, сообщил, что ВСУ используют машины скорой медицинской помощи для подвоза к передовой боекомплекта и боевых групп на угледарском направлении. Раньше подобные действия националистов были отмечены в Волновахе и Мариуполе. По данным Гагина, киевские боевики сейчас просто бросают в полях вышедшие из строя автомобили. Ранее украинский сектант Николай Кум сообщал, что украинское отделение движения «Новое поколение» (деятельность признана нежелательной в РФ) не только собирает деньги на поддержку украинских военных, но и переправляет им взрывчатку именно на машинах скорой помощи благодаря Красному Кресту. При том российские машины скорой помощи под Угледаром украинцы обстреливают прицельно, из-за чего есть потери среди врачей. По себе меряют.
На Краснолиманском направлении ВСУ строят эшелонированную оборону. К инженерным работам привлекают не только военных, но и гражданские муниципальные предприятия из Харькова. ВСУ также задействуют сельхозтехнику частных фермерских хозяйств. По мнению экс-посла ЛНР в России Родиона Мирошника, Красный Лиман должен стать следующим пунктом, который будут освобождать российские силы после установления контроля над Северском. В траншеях отсидеться не получится.
Министр обороны США Ллойд Остин на встрече контактной группы по обороне Украины в Брюсселе заявил, что насущной задачей Запада является обеспечение Киева средствами ПВО. Остин сообщил: «Мы знаем, что у России на вооружении имеется значительное количество самолетов и большой потенциал. И нам нужно сделать все, чтобы обеспечить Украине как можно больший потенциал противовоздушной обороны». Остин признал, что пока поставленных Киеву систем ПВО недостаточно. Рим и Париж обязались предоставить Зеленскому зенитные системы SAMP-T. А США в дополнение к ЗРК Patriot пообещали усовершенствованные ракетные системы класса «земля-воздух» NASAMS. Обещайте больше, громче, чаще – Киев уже засек воздушные шары в своем небе, и ему нужны новые зенитки.
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