Йоко Оно: «Если бы я провела 10 дней в постели с Гитлером, он стал бы другим человеком!»

Йоко Оно - не только художник, но и композитор, певица, активист, наконец, просто женщина непростой судьбы Фото: EAST NEWS

Джон Леннон однажды сказал про подругу жизни: «Йоко — самый знаменитый неизвестный художник. Все знают, как ее зовут, но никто не знает, чем она занимается». И действительно, Йоко Оно - не только художник, но и композитор, певица, активист, наконец, просто женщина непростой судьбы. Но спроси любого, кто она такая - и этот любой мгновенно ответит: «Вдова Леннона».

НАСЛЕДНИЦА САМУРАЕВ

Йоко появилась на свет в одной из самых состоятельных семей Японии. Отец был банкиром и происходил из древнего рода, его предками были самураи, а родословную можно было проследить до IX века. Йоко училась в элитной «школе пэров» Гакусюин (одноклассником и приятелем в какой-то момент стал Акихито - сын императора и сам будущий император). При этом отец постоянно надолго уезжал в Америку - этого требовала работа. И Йоко с остальными членами семьи отправлялась к нему то в Сан-Франциско, то в Нью-Йорк, - а потом возвращалась в Японию, где изучала буддизм, Библию, игру на пианино, каллиграфию, японское искусство, западную музыку и балет…

Семья выжила во время жестокой бомбардировки Токио 9 марта 1945 года, укрывшись в бункере. Потом матери удавалось добывать еду в разоренной, голодающей стране - однажды она выменяла отличную немецкую швейную машинку на 60 килограммов риса. А через несколько лет после войны Йоко стала первой в истории девушкой, поступившей на философский факультет университета Гакусюин - но вскоре его бросила и снова уехала в Нью-Йорк. (Как ни странно, ее мечтой было стать оперной певицей - хотя сильного голоса у нее отродясь не было).

В 23 года она помимо воли родителей вышла замуж за композитора Тоси Ичиянаги (и брак этот сильно счастливым не назовешь - Йоко изменяла мужу, беременела от других мужчин, делала аборты…) Еще были знакомства с крупнейшими авангардистами США - композиторами и художниками. Были приступы жесточайшей, медицинской депрессии. Развод и новый брак, с джазменом Энтони Коксом - в нем родилась дочь Киоко.

Ее обвиняли в том, что по ее вине развалились «Битлз» Фото: EAST NEWS

Везло ли ей с искусством, которым она к тому моменту активно занималась? Биограф Леннона Альберт Голдман писал, что Йоко Оно настойчиво пыталась продать свои произведения, среди которых были «кассеты с записью шума падающего в Индии снега; машины, которые плакали, говорили или сообщали вечное время; планы домов, продуваемых ветром насквозь, или таких, где было видно все, что происходит внутри, но не видно, что происходит снаружи; картины, которые зритель должен был воспроизводить у себя в голове; садовые наборы, состоящие из дыр для облаков и тумана; письма и ответы на них; воображаемая музыка; нижнее белье, подчеркивающее физические недостатки… Идеи, шутки, фантазии – и ничего, что можно было бы повесить на стену». Энди Уорхол говорил о ней: «Она все время путается под ногами. Она все время что-то делает. Она все время кому-то подражает».

ВООБРАЖАЕМЫЙ ГВОЗДЬ И СЛОВО «ДА» НА ПОТОЛКЕ

9 ноября 1966 года в галерею, где выставляла свои произведения Йоко, зашел Джон Леннон. Его внимание привлекла инсталляция - лестница, по которой можно было подняться к потолку. Там висела лупа (по другой версии, подзорная труба). Леннон поднялся, по его словам, «чувствуя себя как дурак - ведь я каждую секунду мог упасть», взял лупу и с ее помощью прочитал на потолке написанное крошечными буквами слово «Да». Леннон любил абсурд, ему это понравилось.

Другая инсталляция представляла из себя доску, выкрашенную белой краской. Джон вспоминал: «Там была одна надпись, которая возбудила мое любопытство: «Вбей гвоздь». Я спросил: «Можно я вобью гвоздь?» Йоко ответила: «Нет, потому что открытие назначено на завтра». Но тут к ней подошел владелец галереи и прошептал на ухо: «Пусть вобьет. Знаешь, он - миллионер. Может, он потом купит этот экспонат». Они начали шептаться-совещаться. Наконец, она говорит: «Ну, хорошо, можешь забить этот гвоздь, но сперва заплати за это 5 шиллингов». И вот я, хитро****й такой, говорю: «Хорошо. Я дам тебе воображаемые 5 шиллингов и вобью воображаемый гвоздь». И в этот момент между Джоном и Йоко пробежала искра, вспыхнуло чувство.

Она была замужем, он - женат, у обоих были дети. И обоих эти мелочи не остановили. Йоко бесконечно звонила Джону домой, супруге Синтии он врал, что японка «пытается выбить деньги на свое авангардное дерьмо». А потом Синтия ненадолго уехала, а вернувшись, обнаружила, что японка гуляет по дому в ее халате…

Джон Леннон однажды сказал про подругу жизни: «Йоко — самый знаменитый неизвестный художник. Все знают, как ее зовут, но никто не знает, чем она занимается» Фото: EAST NEWS

В 1969 они развелись с предыдущими супругами и поженились. Леннон сменил имя: при рождении его назвали «Джон Уинстон Леннон», а теперь он официально стал «Джон Око Леннон». Тут же начались скандальные акции: то Джон и Йоко сфотографировались обнаженными для обложки пластинки (которую озадаченные продавцы в итоге заворачивали в бумагу, перед тем, как выставить на витрину), то целую неделю провели, лежа в постели на глазах у журналистов, призванных их фотографировать и записывать их мудрые мысли (все это было направлено против войны во Вьетнаме). Йоко, например, заявила: «Если бы я была еврейской девушкой и жила во времена Гитлера, я бы подобралась к нему и стала его подружкой. После 10 дней в постели он бы думал так же, как я. Мир нуждается в коммуникации, в процессе общения, а заниматься любовью - это прекрасный способ общаться».

Йоко Оно c сыном Шоном Ленноном Фото: EAST NEWS

Ко всем этим экстравагантностям относились с иронией: фамилию Оно произносили как «Oh, no!» («О, нет!») И уж, конечно, ее обвиняли в том, что по ее вине развалились «Битлз». Говорили, что Леннон фактически хотел сделать ее пятым «битлом». И одновременно патологически ревновал к другим участникам группы (впрочем, он ревновал ее ко всем - однажды приказал составить и предъявить ему список всех ее предыдущих любовников)… Они чуть не разошлись в 1973-м - но все закончилось не разводом, а романом Леннона с его ассистенткой Мэй Панг (причем, говорят, Йоко сама предложила ей стать любовницей мужа!) Джон провел с Панг 18 месяцев, а потом как шелковый вернулся к законной супруге.

А в 1980 году закончилось все: псих по имени Марк Дэвид Чепмен застрелил Джона. Что стало огромным ударом и для Йоко, и для всего мира.

Mежду прочим, 12 ее синглов занимали первые строчки в чартах танцевальной музыки журнала Billboard Фото: EAST NEWS

С тех пор она выпустила много альбомов (и, между прочим, 12 ее синглов занимали первые строчки в чартах танцевальной музыки журнала Billboard). Много времени уделяла благотворительности и акциям в защиту мира. Несмотря на слухи о вражде, иногда давала совместные интервью с Полом МакКартни и Ринго Старром. Продолжает придумывать мудреные инсталляции. И очень много времени уделяет увековечиванию памяти своего покойного мужа. В тени которого, несмотря на многочисленные таланты, будет оставаться всегда.