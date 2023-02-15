«Виагры» больше нет в России. Чем ее заменить?

Сейчас на этом сегменте рынка абсолютно точно доминируют российские компании Фото: Shutterstock

Компания – производитель препарата «Виагра» сообщила о прекращении поставок этого медикамента в Россию. Лекарство для лечения эректильной дисфункции долгое время было одним из бестселлеров во всем мире, принося производителю миллиардные доходы. Однако к 2019-му году мировые продажи упали на 75% по сравнению с пиком в 2012-м году. Появились другие препараты. Чем уход «Виагры» обернется для российского потребителя, KP.RU рассказал эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

«Виагра» в последние годы теряла свою долю на российском рынке, поскольку ее активно вытесняли аналоги, как прямые, повторяющие состав, так и препараты схожей направленности, но с другими действующими веществами. За последние пять лет присутствие «Виагры» на полках с лекарствами у нас в стране сократилось практически в 10 раз. В 2017-м году на долю препарата приходилось 29,3% сегмента рынка, а в 2022-м году – 3,1%. Кроме того сейчас в России можно купить 23 препарата, аналогичных по действию.

- В связи с этим, видимо, и было принято решение вывести препарат с российского рынка. Затраты на его продвижение, скорее всего, превышали доходы от продаж. Сейчас на этом сегменте рынка абсолютно точно доминируют российские компании. Альтернативу «Виагре» можно подобрать на любой вкус, цвет и размер кошелька, - говорит Николай Беспалов.

Российская компания – лидер, которая сейчас забрала большую часть рынка препаратов для лечения эректильной дисфункции, способна произвести объем продукта, замещающий «Виагру», за 2 – 3 недели, говорит эксперт.

- Понятно, что эту долю рынка очень быстро «съедят» конкуренты и заместят зарубежный препарат без каких-то неудобств. Другое дело, что есть проблемы ментального порядка. Когда не оказывается в доступе привычного продукта, это может быть неприятно, придется чуть «заморочиться» и подобрать замену, но вариантов такой замены предостаточно, - считает Николай Беспалов.