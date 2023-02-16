Миллиардер Берлускони оправдан по делу о секс-вечеринках с девушками "Бунга-бунга"

Суд счел доказательства гособвинения недостаточными Фото: REUTERS

Сегодня в Милане была поставлена точка в тянувшемся с 2015 года расследовании по т. н. «Третьего дела Руби» (Rubi ter), постоянно прерывавшегося из-за проблем со здоровьем основного его фигуранта - Сильвио Берлускони. 86-летний бывший премьер-министр Италии обвинялся в подкупе свидетелей, дававших «правильные» показания о нашумевших секс-вечеринках на его вилле с участием несовершеннолетних девушек, ставших известными на весь мир как «Бунга-Бунга».

По мнению следователей, лидер партии «Вперед, Италия!» выплатил около 10 млн евро за молчание юным участницам и гостям вип-мероприятий. «Главной пострадавшей» Кариме эль-Махруг по прозвищу «Руби», которой на момент интимных отношений с сенатором и медиамагнатом в 2010 году не было 18 лет, причиталась половина этой суммы. Кстати, по тому «старому делу» Сильвио был в итоге оправдан, но прокуроры настаивали, что вечеринки это одно дело, а взятки — другое и требовали приговорить Берлускони к шести годам лишения свободы.

Обвинения основывались на прослушивании разговоров самого Кавальере и людей из его окружения, а также предполагаемых проституток. Интересно, что сам политик даже и не отрицал, что выплачивал деньги некоторым из своих гостей, однако называл эти суммы подарками и «компенсацией возможного репутационного ущерба» для них в связи с участием в скандальных вечеринках.

В итоге Суд счел доказательства гособвинения недостаточными и разбирательство было прекращено в связи с «отсутствием факта» преступления, - сообщает агентство «Анса». Вместе с Берлускони также были оправданы еще 28 человек, проходивших вместе с ним в качестве подозреваемых в получении взятки и даче ложных показаний в суде, правда часть из них — в связи с истечением сроком давности.

- Я был наконец оправдан после более чем одиннадцати лет страданий, грязи и неисчислимого политического ущерба, потому что мне посчастливилось быть судимым судьями, которые знали, как оставаться независимыми, беспристрастными и справедливыми перед лицом необоснованных обвинений, выдвинутых против меня, - написал политик в Twitter.

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