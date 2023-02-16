В Петербурге отменили спектакль с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт

Актер Алексей Серебряков Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Санкт-Петербурге отменили спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова. Актеры инцидент никак не комментируют. Молчат и представители театра "Балтийский дом", где должно было пройти представление.

"Уважаемые зрители! По техническим причинам показы спектакля «Эйнштейн и Маргарита» 14 и 15 февраля отменяются", - говорится на сайте театра "Балтийский дом". Главные роли в спектакле исполняют Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт.

Других подробностей представители культурного учреждения не назвали. Театралы в соцсетях жалуются, что узнали об отмене спектакля всего за полтора часа до его начала.

Некоторые поклонницы опечалены тем, что так и не увидели Серебрякова: "Выглядела как конфетка. Но спектакль отменили!"

Отметим, в ноябре 2022 года губернатор Санкт-Петербурга исключил Раппопорт из городского совета по культуре и искусству. В декабре президент России Владимир Путин исключил Раппопорт из попечительского совета фонда "Круг добра".

Ранее Раппопорт публично осудила проведение спецоперации России на Украине. Что касается Серебрякова, то он не делает сейчас громких заявлений.

Два года назад актер вернулся из Канады в Россию. Находясь за океаном, звезда "Левиафана" часто делал скандальные высказывания про Россию и ее граждан. "Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство", - сообщил артист в одном из интервью.

Что сейчас заставило звезду замолчать - неизвестно.

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