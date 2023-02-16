Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз впервые вышла в свет с новым возлюбленным

Дарья Мороз. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дарья Мороз рассталась с режиссером Константином Богомоловым в 2018 году. С тех пор актриса не афишировала свою личную жизнь – вплоть до нынешнего вечера. На светское мероприятие, посвященное старту финального сезона сериала «Содержанки», Дарья пришла в сопровождении известного музыканта – аккордеониста Петра Дранги. Судя по влюбленным взглядам и нежным прикосновениям, которыми обменивалась пара, их чувства давно вышли за рамки дружеских.

В «Содержанках» Мороз играет одну из главных ролей. Неудивительно, что все внимание гостей вечеринки моментально переключилось на Дарью и ее спутника. Мороз и Дранга даже не пытались скрыть своих чувств – они постоянно обнимались и улыбались друг другу. Окружение Дарьи подтвердило «СтарХиту»: у 39-летней актрисы и 38-летнего музыканта роман.

Как именно Петр Дранга познакомился с экс-супругой Богомолова – неизвестно. Петр работает со многими звездами российской эстрады, он снимался в проекте «Танцы на льду». Артист много гастролирует с концертами по России и зарубежным странам.

Петр Дранга. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Судя по всему, выбор актрисы уже одобрил ее бывший муж, ведь они с Дарьей воспитывают общую дочь Анну. Мороз не раз рассказывала, что развод никак не повлиял на ее работу с Богомоловым как с режиссером. Напротив, актриса считает, что после расставания их сотрудничество стало еще более плодотворным. Эмоции ушли, осталось только чувство профессионализма. Дарья признавалась, что они с Константином поженились, только потому что она ждала ребенка. Артистка была беременной, когда официально узаконила свои отношения с режиссером. В 2010 году она родила дочь Анну, а в 2018 году супруги развелись.

- Мы с Костей поженились больше потому, что я ждала ребенка, и мы решили, что так будет проще с документами. Помню, он попросил меня съездить в загс узнать свободные даты. Я говорю: «Есть на восьмое число». Он: «Нет, восьмерка - это символ бесконечности». Транслировать то, что мы вместе навсегда, бессмысленно. Чувства развиваются, перетекают из одного состояния в другое либо исчезают. Всякое бывает, и ничем их не застолбишь - ни кольцами, ни клятвами, - говорила Мороз в одном из интервью.

Дарья далеко не сразу научилась доверять новой избраннице экс-супруга - Ксении Собчак. Поначалу актриса с опаской отпускала дочь погостить в новой семье Богомолова. Константин не стал тянуть со знакомством Анны и Ксении и взял обеих на отдых.

«Как отпустила? Не вполне просто. Но и не было такого: «Нет, не пущу!» Я больше переживала за ее моральное здоровье. Мы поговорили с Костей об этом дважды. Все-таки ей было на тот момент девять лет. Я сказала: «Давай так, если ты уверен, что это твоя семья, и не будет ситуации, что появилась потом другая, то окей», - вспоминала Мороз.