Настя Ивлеева отметила День влюбленных в Нью-Йорке с молодым актером

Анастасия Ивлеева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Ивлеева отдыхает в Нью-Йорке: блогерша успела осмотреть все местные достопримечательности, погулять по Брайтон-Бич и Манхэттену. День влюбленных телеведущая застала в Америке и решила отметить его шумной вечеринкой.

«Ну что же, последние два дня в NY говорят мне: «Настюха, тусани как следует! Выпей, развейся, потанцуй, в конце концов...». Ок, не сопротивляюсь», - рассказала 31-летняя звезда «Орла и решки» в соцсетях.

День влюбленных телеведущая застала в Америке и решила отметить его шумной вечеринкой. Фото: соцсети.

Анастасия отправилась в ночной клуб, выбрав для вечеринки весьма провокационный образ. Телеведущая нарядилась в атласное нижнее белье алого цвета, поверх которого надела черное кружевное платье. Прозрачная комбинация на тоненьких бретельках совершенно не скрывала прелестей Ивлеевой. Блогерша соблазнительно демонстрировала их, поворачиваясь к камере то одним боком, то другим. Пикантные снимки звезда выложила в соцсетях.

Телеведущая нарядилась в атласное нижнее белье алого цвета, поверх которого надела черное кружевное платье. Фото: соцсети.

День влюбленных Настя провела не одна. Ивлеева выложила на своей странице фото с молодым актером Марком Эйдельштейном. С 20-летним артистом у блогерши была совместная постельная сцена в сериале «Монастырь». Настя и Марк сыграли ее так правдоподобно, что поклонники звезды «Орла и решки» решили: страсть по сценарию переросла в отношения и в жизни.

Совместный снимок в Нью-Йорке вновь заставил зрителей судачить и строить догадки: есть ли что-то между ними. Эйдельштейна называют «русским Тимоти Шаламе». Не исключено, что, несмотря на большую разницу в возрасте, Анастасия поддалась его обаянию.

День влюбленных Настя провела не одна: Ивлеева выложила на своей странице фото с молодым актером Марком Эйдельштейном. Фото: соцсети.

Масла в огонь подлил и бывший муж Ивлеевой Элджей. Комментируя очередной пост бывшей жены, он написал, что Настя сейчас влюблена. Телеведущая и рэпер расстались весной 2021 года. Анастасия Ивлеева и Алексей Узенюк (Элджей) поженились в 2019 году и прожили вместе два года.

Блогерша и музыкант долго скрывали свой развод и объявили о разрыве только спустя несколько месяцев. По словам бывших супругов, они разошлись без скандалов. О причинах своего развода Элджей и Ивлеева не рассказывают. По словам телеведущей, им в браке стало слишком спокойно и не интересно. По ее мнению, это пагубно сказалось на их творчестве. Ивлеева призналась, что ее отношения с Элджеем стали напоминать чувства брата и сестры, поэтому они приняли решение расстаться.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Урганта и Нагиева вырезали из нового фильма, а Пушкин и Гоголь стали героями ужастика (подробнее)