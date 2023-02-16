Ушла Рэкел Уэлч - одна из главных красавиц и секс-символов 60-х

Рэкел Уэлч секс-символом быть не хотела Фото: EAST NEWS

Советский зритель впервые увидел Рэкел Уэлч в фильме «За миллион лет до нашей эры» - приключенческой ахинее, в которой первобытные люди существовали на одном отрезке времени с динозаврами. (Стоит ли напоминать, что за миллион лет до нашей эры первые еще не появились, а вторые уже 65 миллионов лет как вымерли). Но неважно. Главным украшением картины были не историческая точность и даже не динозавры, а Рэкел Уэлч - красотка в бикини из оленьей шкуры. Это был один из фильмов, принесших ей огромную популярность в середине 60-х: ее героине почти не досталось реплик (первобытные люди не были разговорчивы), но выглядела она ошеломительно.

Уэлч родилась в Чикаго, ее мать была американкой, а отец боливийцем (кстати, двоюродная сестра Рэкел потом стала президентом Боливии). Когда ей было два года, семья переехала в Калифорнию. Рэкел мечтала стать артисткой и десять лет занималась балетом (потом преподаватель заявил, что у нее не та фигура, чтобы стать великой балериной). А еще она участвовала в конкурсах красоты, и вот тут ни с фигурой, ни с лицом проблем не возникало.

Рэкел Уэлч - красотка в бикини из оленьей шкуры Фото: кадр из фильма

Юность была несколько хаотичной: то она пыталась учиться актерскому мастерству, то оглашала прогноз погоды на телевидении… Выскочила замуж за парня, в которого влюбилась еще в школе, родила двоих детей и развелась. Побывала и фотомоделью, и даже официанткой. Потом начала пробиваться в Голливуд. И в 26 лет ей наконец повезло: она сыграла большую роль в фильме «Фантастическое путешествие», в которой команду врачей уменьшали до микроскопических размеров и вводили в кровеносную систему ученого. Надо было добраться до его мозга и убрать образовавшийся там сгусток крови - иным способом его жизнь было не спасти.

Ну, а потом был «Миллион лет до нашей эры», где ее рассмотрели во всех подробностях. И у планеты появился новый секс-символ.

Советский зритель должен помнить ее еще и по комедии Клода Зиди «Чудовище»

Впрочем, сама она секс-символом быть не хотела. Например, категорически отказывалась сниматься обнаженной. Всерьез заботилась о том, хорошо или не очень она играет (и довольно быстро выросла в неплохую актрису). Вот только не скажешь, что ей очень везло с фильмами: большинство классикой не стали. Вроде бы они были крупнобюджетными и пользовались успехом, ее партнерами были большие звезды (Фрэнк Синатра, Джеймс Стюарт, Дин Мартин), но большинство сейчас помнят лишь историки кино. Колоссальным творческим и коммерческим провалом обернулась «Майра Брекинридж» - экранизация сатирического романа Гора Видала о мужчине, который сменил пол и под видом собственной вдовы попытался завоевать Голливуд. Впрочем, успешной стала картина «Ослепленный желаниями» - комедийная переделка легенды о Фаусте, в которой Уэлч изобразила саму Похоть. А еще - легкомысленная версия «Трех мушкетеров», поставленная Ричардом Лестером (Уэлч там сыграла не Миледи, как можно было бы подумать, а Констанцию).

Советский зритель должен помнить ее еще и по комедии Клода Зиди «Чудовище», где она не потерялась на фоне Жана-Поля Бельмондо, сыгравшего две роли - женственного, капризного актера и каскадера-мачо, который выполняет за него все трюки. Этот фильм был снят в 1977-м. И примерно в то же время слава Уэлч начала постепенно угасать. Она не получила главную роль в сериале «Династия» (та досталась Джоан Коллинз), вместо этого снималась в каких-то ныне забытых телепроектах, иногда играла в театре… В кино в XXI веке она снялась всего в четырех фильмах, самый известный - «Блондинка в законе».

Playboy поставил ее на третье место в списке «Самых сексуальных звезд ХХ века» Фото: EAST NEWS

Занималась бизнесом, причем довольно успешно - выпускала фитнесс-программы, линии косметики и париков. Написала мемуары. А свою кинокарьеру особо удачной не считала: «Я поневоле была ограничена. Моя внешность была немного экзотической, и меня никогда не приглашали на роли, которые я хотела бы сыграть». И все-таки журнал Playboy поставил ее на третье место в списке «Самых сексуальных звезд ХХ века» - а это чего-нибудь да стоит. Ведь правда, любой, кто видел ее на экране, не сможет забыть никогда.