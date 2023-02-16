Украинские чиновники строили свою работу на основе методичек и справочников, изданных под редакцией представителей американского Агентства по международному развитию

Бойцы спецназовца Росгвардии нашли в Луганской Народной Республики (ЛНР) свидетельства системной работы деструктивных международных структур США по дестабилизации политической обстановки на Востоке Украины в период с 2014 по 2022 годы. Речь тут идет об Агентстве США по международному развитию (USAID).

«В документах, которые оказались в руках бойцов спецназа, главам регионов Украины даются подробные инструкции для организации работы по дискредитации Российской Федерации в глазах местного населения. Эта деятельность велась в том числе и путем распространения различных печатных изданий, искажающих реальную картину происходящего на Украине и намерено выставляющих Россию в роли страны–агрессора», - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Украинские чиновники строили свою работу на основе методичек и справочников, изданных под редакцией USAID, а также на средства этой организации. Методички советуют чиновникам во всех бедах и неурядицах в своих населенных пунктах обвинять Россию и российских граждан.

«Материалы американских пособий подталкивали к децентрализации Украины, целенаправленном разжигании межнациональной розни и ненависти по отношению к Российской Федерации, а в работе с молодежью под прикрытием идей гендерного равенства пропагандировались ценности ЛГБТ-сообщества», - говорится в исследовании специалистов ведомства.

Найденные росгвардейцами материалы переданы компетентным органам.

Активность агентства США USAID на Донбассе подтвердили в администрации ЛНР. Подобные деструктивные материалы USAID также находили в молодежных и спортивных лагерях на берегу моря в 2008 году на территории Грузии.

Открыто говорить о своем вмешательстве во внутренние дела других государств USAID стало в 2022 году. Тогда руководитель USAID Саманта Пауэр заявила в эфире телеканала CBS, что Вашингтон «оказывает всевозможное давление на союзников России, но Владимир Путин игнорирует это давление».

Давление USAID вели не только на Россию, но также на ее партнеров.

«Мы оказали всевозможное дипломатическое давление на страны, которые сохранили влияние на Путина: Турцию, Израиль, Индию, Китай. Путину все равно», - сообщила руководитель USAID.

Да, времена Саманты Смит (в 1983 году американская школьница переписывалась с Андроповым и гостила в Артеке, погибла в 1985 году при загадочной авиакатастрофе в Великобритании) давно прошли, пришло время таких вот Самант Пауэр (Пауэр в переводе с англ. - сила).

Напомним, ранее в ходе выполнения служебно-боевых задач росгвардейцы обнаружили доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.

СПРАВКА «КП»

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) было создано при правительстве США в 1961 году по инициативе Джона Кеннеди. Официально Агентство предоставляет «экстренную гуманитарную помощь и содействует в предотвращении конфликтов более чем в ста странах мира». USAID входит в структуру федерального правительства США.

В 2019 году USAID выпустила антироссийскую программу «По противодействию злонамеренному влиянию Кремля». Официально финансовые средства выделяются для «противодействия дезинформации» в медиапространстве, а также «содействие ближним и дальним соседям России в снижении их энергетической и экономической зависимости». Фактически же программа направлена на борьбу с российскими СМИ, которые работают на зарубежную аудиторию, в частности телекомпанией RT и агентством «Спутник».

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