В Москве и Ярославле студентам расскажут о новых 3D технологиях изготовления скульптур

Фото: Максим Киселев/ТАСС.

Образовательная лекция на тему: «Монументальная скульптура. Этапы развития от возникновения до наших дней. Новые 3D технологии изготовления скульптурных объектов» пройдет в поддержку проведения всероссийского Конкурса монументальной патриотической скульптуры «Наши герои», при инициативе Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, что конкурс «Наши герои» — это создание символов современной России: скульптурные композиции, памятники и архитектурные объекты, воплощающие суверенную культуру нашей Родины, её победы и достижения. Участие в нем даст молодым талантам и заслуженным деятелям искусства возможность донести своё творческое видение новых символов эпохи до всех регионов нашей Родины и воплотить его в монументальной скульптуре.

Целью конкурса является создание альбома избранных образцов монументальной скульптуры, созданных нашими современниками, для физического воплощения в населённых пунктах России.

Для обеспечения возможности участия в конкурсе широкому кругу лиц работы принимаются в виде цифровых 3D - моделей, эскизов, фотографий скульптур.

Именно поэтому на лекциях будет рассказано об основных вехах развития монументальной скульптуры – из глубины веков и до наших дней. Показаны примеры скульптурных композиций и памятников, напечатанных на специальном 3D принтере по металлу. Организаторы конкурса ответят на все вопросы по участию.

Лекции можно будет послушать всем желающим:

- В четверг, 16 февраля 2023г. с 16:30 до 18:30, в Университете науки и технологий МИСИС по адресу: Москва, Ленинский проспект, д. 6 аудитория л550,

- В пятницу, 17 февраля в 11:00 в Ярославском государственном техническом университете по адресу г. Ярославль, ул.Володарского 103

ВНИМАНИЕ!

Лекции проходит в аудитории ВУЗа, по правилам ВУЗа необходима предварительная регистрация. Для регистрации пришлите своё ФИО на почту конкурса Mail@nashigeroi.ru.