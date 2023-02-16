Все идет по плану: Доля импорта в российской экономике составляет 20%, а в Европе доходит до 60-70%

Плох не сам импорт, плоха импортозависимость Фото: REUTERS

Удалось ли нам уменьшить зависимость от поставок из-за рубежа, и чего нам не хватает, чтобы стать не только экономически самодостаточной державой, но и успешно продавать в других странах товары с надписью «Сделано в России»? Ответы на эти вопросы содержатся в масштабном исследовании «Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра», которое подготовили эксперты Высшей школы экономики при участии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. Всего коллектив авторов насчитывает почти 40 фамилий.

- Плох не сам импорт, плоха импортозависимость, - сказал на пресс-конференции, посвященной презентации этого проекта, один из руководителей авторского коллектива директор по экономической политике ВШЭ Юрий Симачев. - По большинству отраслей такой зависимости, если смотреть на численные показатели, у нас нет. Но часто бывает, что какая-то деталь составляет малый процент в общей стоимости изделия, а без нее это изделие не работает. Поэтому надо сосредоточиться на импортозамещении именно ключевых узлов.

По его словам, наиболее позитивная динамика в импортозамещении наблюдается в агропромышленном комплексе, деревообработке и пищевой промышленности.

- В АПК мы не просто стали независимыми от импорта, а наша продукция стала конкурентоспособной на мировых рынках, - подчеркнул эксперт. - Или в деревообработке — в 90-е на экспорт шел лес-кругляк, а сейчас — фанера, ДСП, это стало заметной статьей российского экспорта.

Но и острые углы ученый обходить не стал.

- Труднее всего импортозамещение происходит в автомобилестроении, машиностроении, авиастроении и фармацевтике, - ответил Симачев на вопрос kp.ru и уточнил: - Если в целом по экономике доля импорта составляет 21%, и это намного меньше, чем, например, у европейский стран, где она доходит до 60-70%, то в машиностроительных отраслях доля импорта почти в 2 раза выше — 39%.

Но и это прогресс: 20 лет назад доля импорта в машиностроении составляла 49%. Добиться еще большей экономической независимости мы могли бы с помощью предпринимателей, нужно их только заинтересовать, считает Симачев. Сейчас только 20% российских компаний воспользовалось уходом с нашего рынка зарубежных предприятий и заняли освободившиеся ниши и привлекли работавших там специалистов.

Одна из главных проблем на пути дальнейшего становления сильной и независимой экономики — квалифицированные инженерные кадры. Их пока очень не хватает, отмечали выступавшие.

КОНКРЕТНО

Самолет, грузовик и нефтяные трубы

Успешные примеры импортозамещения

- Производство труб большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов, в том числе подводных. «Восточная Сибирь — Тихий океан», «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», «Сила Сибири», «Турецкий поток» — все эти системы построены из российских труб.

- Создание композитного крыла новейшего авиалайнера МС-21. Необходимость в отечественных разработках возникла после того, как в 2018 г. иностранцы отказались от контрактов из-за санкций. Однако еще в 2015 г. в России были начаты работы по созданию крыла из композитных материалов. Этот технологический задел позволил уже 25 декабря 2021 г. самолету с полностью российским «черным крылом» впервые поднялся в небо, отметили в ВШЭ.

- На «КамАЗе» налажен выпуск современных грузовиков пятого поколения. Значительная часть импортных комплектующих была локализована, а по остальным были найдены поставщики из дружественных стран. В частности на российских предприятиях стали делать электронные системы впрыска и кондиционеры, которые раньше поступали по импорту.

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