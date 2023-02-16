На коронацию Карла III его супруга Камилла впервые наденет бывшую в использовании корону

Стало известно, в каких драгоценностях появится на коронации королева-консорт Камилла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Британии вовсю идет подготовка к коронации Карла III, которая пройдет в мае этого года. Букингемский дворец представил официальную эмблему будущего торжества. К ее созданию приложил руку бывший дизайнер Apple Джонни Айв. В круглую форму вписана королевская корона, украшенная и обрамленная многочисленными цветами, каждый цветок является историческим и национальным символом Англии, Уэльса и Шотландии. Кроме того, использование натуралистичной темы - отсылка к любви и вниманию принца Чарльза к проблемам экологии.

Также стало известно, в каких драгоценностях появится на коронации королева-консорт Камилла. На церемонию она наденет корону, некогда принадлежащую Марии Текской, бабушке Елизаветы II, пишет The Guardian.

Корона была разработана ювелирной компанией Gerrard в 1911 году для коронации королевы Марии. Она выполнена из серебра и покрыта сверху позолотой, украшена 2200 бриллиантами классической огранки и огранки «роза». Но знаменита корона в первую очередь тем, что ее венчает крупный бриллиант Кох-и-Нур весом 105,6 карата. Дополняет его еще три алмаза Куллинан III (94,4 карата), Куллинан IV (63,6 карата) и Куллинан V, который появился позднее при Георге VI.

Елизавета II в короне Марии Текской Фото: EAST NEWS

В 1914 году бриллианты были заменены хрустальными копиями, а серебряные дуги были превращены в съемные. Интересно, но бриллианты Куллинаны не лежали в тайниках Тауэра, их очень любила носить в качестве брошей Елизавета II.

И вот теперь, в преддверии торжества, ювелиры проводят модификацию короны для Камиллы. Известно, что вернутся на свое законное место все три Куллинана, а вот четыре из восьми полуарок будут сняты, чтобы преобразить корону.

- Выбор короны королевы Марии Ее Величеством — это первый случай в новейшей истории, когда существующая корона будет использоваться для коронации супруги вместо того, чтобы делать новую, - говорится в заявлении Букингемского дворца.

Что же до Кох-и-Нура, то его собравшиеся на коронацию не увидят. Алмаз до сих пор вызывает нешуточные споры. Британцы его заполучили во время Ост-Индской компании в 1849 году и преподнесли королеве Виктории. Власти Индии неоднократно подчеркивали, что появление английских королевских особ с индийскими алмазами, в частности, в короне с Кох-и-Нуром «навевает болезненные воспоминания о колониальном прошлом».