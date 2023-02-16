Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика16 февраля 2023 8:47

Минобороны России показало уничтожение группы диверсантов на Днепре

Катер ВСУ с диверсантами пытался переправиться через речку, но был уничтожен расчетом 152-мм гаубицы Д-20
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Поражает оперативность работы расчета, который действует как идеальный часовой механизм

Поражает оперативность работы расчета, который действует как идеальный часовой механизм

Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчета гаубицы Д-20.

«В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения Южного военного округа продолжают выполнять огневые задачи по недопущению высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра в Херсонской области, обороняемый нашими десантниками и мотострелками», - комментируют кадры в Минобороны России.

Поражает оперативность работы расчета, который действует как идеальный часовой механизм: за две минуты до первого выстрела, расчеты гаубиц Д-20 получили данные от разведчиков, которые корректируют огонь с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Артиллеристы мгновенно уничтожили вражеский скоростной катер с десантом тремя осколочно-фугасными снарядами. Вражеский десант не успел добраться до берега.

«Усовершенствованная система метательных зарядов изменяемой мощности позволила увеличить максимальную дальность осколочного выстрела Д-20 до 17 410 метров, а применение активно-реактивного снаряда позволяет довести дальность до 24 000 метров, - рассказал старший офицер батареи Александр.

Одним из последних нововведений в работе с Д-30 стало использование противотанкового снаряда с наведением по лазерному лучу «Краснополь» весом в 50 килограммов.

Только за последний месяц наши воины уничтожили по всей линии соприкосновения более 20 диверсионно-разведывательных групп ВСУ и два катера, которые они использовали для переброски десанта через Днепр.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Что нам нужно успеть сделать на фронте до того, как украинцы получат «абрамсы» и «леопарды» (подробнее)

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ