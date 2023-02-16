Минобороны России показало уничтожение группы диверсантов на Днепре

Поражает оперативность работы расчета, который действует как идеальный часовой механизм

Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчета гаубицы Д-20.

«В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения Южного военного округа продолжают выполнять огневые задачи по недопущению высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра в Херсонской области, обороняемый нашими десантниками и мотострелками», - комментируют кадры в Минобороны России.

Поражает оперативность работы расчета, который действует как идеальный часовой механизм: за две минуты до первого выстрела, расчеты гаубиц Д-20 получили данные от разведчиков, которые корректируют огонь с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Артиллеристы мгновенно уничтожили вражеский скоростной катер с десантом тремя осколочно-фугасными снарядами. Вражеский десант не успел добраться до берега.

«Усовершенствованная система метательных зарядов изменяемой мощности позволила увеличить максимальную дальность осколочного выстрела Д-20 до 17 410 метров, а применение активно-реактивного снаряда позволяет довести дальность до 24 000 метров, - рассказал старший офицер батареи Александр.

Одним из последних нововведений в работе с Д-30 стало использование противотанкового снаряда с наведением по лазерному лучу «Краснополь» весом в 50 килограммов.

Только за последний месяц наши воины уничтожили по всей линии соприкосновения более 20 диверсионно-разведывательных групп ВСУ и два катера, которые они использовали для переброски десанта через Днепр.

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