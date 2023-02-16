«Передавай привет Белоснежке»: в деле организатора секс-вечеринок для мировой элиты всплыла загадочная переписка

В июле 2019 года Эпштейн вновь был арестован по федеральному обвинению в торговле людьми Фото: EAST NEWS

Влиятельный американский банкир, бывший директор банков JPMorgan и Barclays Джес Стейли лично наблюдал за тем, как молодые женщины подвергаются насилию со стороны покойного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, говорится в новом иске генерального прокурора Виргинских островов США. По данным The Daily Beast, в свежих материалах дела подробно раскрывается тесная переписка Стейли и Эпштейна, в которой они делали загадочные ссылки на диснеевских принцесс.

«Сейчас я лежу в горячей ванне с бокалом белого вина. Это удивительно, действительно удивительно. В следующий раз мы приедем сюда вместе. Я многим тебе обязан, Джеффри. И я глубоко ценю нашу дружбу. У меня мало таких близких друзей», – писал Стейли.

Согласно приложению к иску, Стейли был участником организованной Эпштейном схемы торговли несовершеннолетними. Это доказывается совпадением его поездок в те места, где одновременно производились выплаты компенсаций пострадавшим жертвам. Стейли также пользовался своим положением в финансовом мире и оберегал его от критики.

За 10 лет пара обменялась почти 1200 электронными письмами. Генпрокурор утверждает, что Стейли навещал осуждённого за сексуальные преступления Джеффри, когда тот отбывал срок во Флориде за домогательства к несовершеннолетней, а после освобождения Эпштейна даже прилетал на его частный остров на Карибах. 66-летний Стейли также был постоянным гостем массажного кабинета Эпштейна в Нью-Йорке и его частного таунхауса на Манхеттене.

Для общения с Эпштейном Стейли использовал корпоративную почту банка, но при обсуждении внешности девушек, которых секс-преступник добывал для Джеса, пара использовала имена принцесс Диснея.

– Передавай привет Белоснежке.

– Какого персонажа ты хотел бы видеть в следующий раз?

– Белль из «Красавицы и чудовище».

Адвокат Стейли назвал подобные заявления «домыслом», отметив, «что общение его клиента с Эпштейном было безобидным и по рабочим вопросам, а используемые кодовые слова не имеют никакого отношения к совершённым преступлениям». Генпрокурор в свою очередь отметил, что в таком случае банк также является ответственным за преступления Эпштейна, поскольку Стейли общался с ним от имени компании и поддерживал активы и связи миллионера-педофила.

В июле 2019 года Эпштейн вновь был арестован по федеральному обвинению в торговле людьми. Спустя месяц он покончил жизнь самоубийством в своей камере. Однако расследование продолжилось, и первые признаки связи со Стейли вынудили последнего покинуть свой пост исполнительного директора в Barclays в ноябре 2021 года. По данным нового иска, банк обслуживал около 55 счетов Эпштейна, содержащих «сотни миллионов долларов».

Друзьями Джеффри Эпштейна были многие влиятельные бизнесмены и политики мира. В частности, среди них называли основатель Microsoft Билл Гейтс и член британской королевской семьи принц Эндрю. Многие материалы по его делу до сих пор засекречены, а сам Эпштейн погиб в тюремной камере при загадочных обстоятельствах.