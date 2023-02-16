Песков посоветовал обратиться в Минздрав по вопросу закрытия стационаров в России

Официальный представитель Кремля ответил на вопросы политического обозревателя Александра Гамова о сфере здравоохранения
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В четверг, 16 февраля, журналист KP.RU Александр Гамов поделился с официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым такими мыслями…
…- Судя по всему, главной темой в Послании президента - наряду с военной спецоперацией, станет народосбережение. Это же, по сути, подтвердил и Владимир Владимирович вчера на видеоконференции - по случаю массового открытия по стране объектов здравоохранений. Ну, и лидеры думских фракций, с которыми довелось общаться, тоже мне об этом рассказывали. В Москве - сразу несколько поликлиник после ремонта открываются, строятся новые. Но медицинская общественность бьет тревогу - при этом сокращается количество специализированных коек для людей с тяжёлыми заболеваниями и возрастных пациентов, медперсонал бросают на поликлиники. Сокращения идут в Городских клинических больницах N 50, 24 и 15.Такой вот крен. Как бы вы это прокомментировали? Что нужно сделать, чтобы не подвести президента?
- Вам нужно позвонить в Министерство здравоохранения, - сказал Дмитрий Песков. - Вы оперируете конкретными номерами больниц, поликлиник.
- Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Мы так и сделаем.
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