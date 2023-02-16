За год суточная аудитория радиостанции «Комсомольская правда» выросла на 59%

Радиостанция «Комсомольская правда» — информационно-разговорное радио с круглосуточным вещанием Фото: Оксана ЗУЙКО

Это максимальный рост в сегменте информационно-разговорных российский радиостанций по итогам 2022 года. Радио «КП» — лидер по приросту среднесуточной аудитории среди других популярных радиостанций страны.

О растущей популярности контента радиостанции говорит и тот факт, что среди слушателей Радио «Комсомольская правда» существенно возросла численность молодёжи. По итогам 2022 года, рост аудитории в возрасте до 29 лет составил 74%.

Если посмотреть на профессиональный статус слушателей «Радио КП», то по сравнению с 2021 годом значительно увеличилось количество руководителей и специалистов.

Радиостанция «Комсомольская правда» — информационно-разговорное радио с круглосуточным вещанием. Радио вышло в эфир в феврале 2009 г. (Москва 97,2 FM). С тех пор демонстрирует рост популярности и интереса радиослушателей. В настоящее время вещание охватывает более 400 населенных пунктов. В любом городе мира радио «Комсомольская правда» можно слушать на сайте fm.kp.ru, платформах iOS, Android, itunes, tunein, Москва-ФМ и др. Еженедельная аудитория радиостанции по данным компании Mediascope 4,9 млн. человек. Посещаемость сайта radiokp.ru – 2,7 млн. посетителей в месяц (по данным Яндекс Метрика ). Общее число подписчиков в соцсетях радио «КП» — 644 тысяч.

В эфире радиостанции: новости, авторские программы экспертов и известных журналистов КП, программы на актуальные темы дня, аналитические передачи, радиомарафоны. Участники эфира: корреспонденты КП (более 500 по стране), известные гости и эксперты, профессиональные ведущие, радиослушатели.

Особенности эфира: свежая и актуальная информация в режиме реального времени, обсуждение актуальных социальных и политических тем, дискуссии оппонентов, общение со слушателями в прямом эфире.

Среди наиболее ярких наград радиостанции:

• «Лучшая новостная радиостанция», «Лучшая деловая радиостанция» (RSA);

• Премия «Герои пера», победитель в номинации «За социальное партнерство»;

• Победитель конкурса «СМИротворец»