Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков провел брифинг, где рассказал о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении активными действиями наших подразделений уничтожено до 65 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 100, на Донецком до 135, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях свыше 55.

В течении недели потери украинских военнослужащих постепенно растут. Ежесуточно киевский режим теряет только убитыми по 250-300 человек. Число раненых обычно в трое больше.

Генерал-лейтенант отметил, что за то же часы нашими подразделениями были уничтожены пять cкладов с боеприпасами бригадных соединений ВСУ, по всей линии соприкосновения сожжены десятки танков, бронемашин, самоходок, две пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (США) AN/TPQ-50.

Также за сутки нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией были разбиты: командные пункты 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Авдеевке, 72-й механизированной бригады ВСУ в Углесборочной, 102-й бригады территориальной обороны в Малиновке Донецкой Народной Республики, а также 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 118-ти районах.

Конашенков уточнил, что в Полтаве уничтожено хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ, а подразделениями противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а еще 4 реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и 20 украинских беспилотников.

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