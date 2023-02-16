У Романа Костомарова развилось некротическое поражение мышц на фоне отказа органов

Роман Костомаров был госпитализирован в одну из московских больниц в начале января Фото: Даниил ОПАРИН

Денис Проценко возглавил команду столичных медиков, которые борются за жизнь Романа Костомарова. Главный врач Коммунарки рассказал, что фигуриста к ним привезли в крайне тяжелом состоянии. Он был подключен к ИВЛ и ЭКМО, у спортсмена отказывали почти все органы, а шансы на жизнь были минимальными.

Роман Костомаров был госпитализирован в одну из московских больниц в начале января - на пятые сутки болезни. У фигуриста была высокая температура, его состояние стремительно ухудшалось из-за тотального поражения легких.

"Лишь искусственная вентиляция легких может справиться с таким тотальным поражением легких, вызванным вирусно-бактериальной инфекцией. Бактерия, которая была выявлена при поступлении, давала понять, что течение болезни будет очень тяжелым, что оно будет протекать с некрозами и некротическим поражением мышц", - сообщил Денис Проценко.

Организм Костомарова не справлялся и было принято подключить его к экстрокорпоральной мембранной оксигенации легких (ЭКМО). "Поражение легочной ткани было тотальным. ИВЛ не позволяла нам поддерживать уровень кислорода на достаточном уровне", - цитирует врача "АиФ".

Проценко рассказал, что при поступлении в Коммунарку показатели Романа говорили о минимальном шансе на выживание. "Методики, которыми мы спасаем жизнь, имеют те или иные возможные осложнения, которые в перспективе могут потребовать хирургической коррекции", - отметил медик.

У Романа была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией - отсутствием мочевыводящей функции почек. "Были проблемы с легкими, с работой сердца. При такой тяжелой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс", - поделился подробностями Проценко.

По его словам, сейчас Роман дышит самостоятельно. "Но мы осознаем, что ситуация может меняться", - резюмировал главврач.