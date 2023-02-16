С начала СВО Дмитрий Хубезов координировал работу врачей-волонтеров в составе гуманитарной миссии «Единой России». Вместе с военными медиками сейчас он разрабатывает интерактивное пособие по военно-полевой хирургии.

«Мой товарищ, глава комитета Госдумы по охране здоровья и врач с «золотыми руками» Дмитрий Хубезов награжден Орденом Мужества, — сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. - Дима — человек очень скромный. И на Донбасс поехал не за орденами и медалями, а потому что не мог поступить иначе. А вслед за ним в зону СВО поехали его супруга и сын».

Политик напомнил, что первые восемь месяцев в зоне СВО Дмитрий Хубезов координировал работу врачей-волонтеров в составе гуманитарной миссии «Единой России» в народных республиках.

«И сам он работал медиком, помогал коллегам. А потом, когда была объявлена частичная мобилизация, одним из первых пошел в военкомат и записался добровольцем на фронт. Служил в госпитале в ЛНР, на передовой. Спас немало человеческих жизней», — заключил Андрей Турчак.

Напомним, Дмитрий Хубезов был первым депутатом Госдумы, кто добровольно ушел на фронт. В январе он вернулся из зоны СВО. В Северодонецке сейчас работает его супруга-медик, а сын — в госпитале в Лисичанске.

В настоящее время как председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов работает над законодательной отменой понятия «медуслуга» и заменой ее понятием «медпомощь», законопроектом о первой медицинской помощи, который определит понятия «базовая первая помощь» и «расширенная первая помощь». Помимо этого, он предложил проработать возвращение военных кафедр в медицинские вузы, продолжить работу по наполнению кадрами первичного звена здравоохранения.

Вместе с военными медиками Дмитрий Хубезов разрабатывает интерактивное пособие по военно-полевой хирургии.