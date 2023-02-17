Новый роман Владимира Торина «Прощание с Гипербореей» появится в книжных магазинах 1 марта

Владимир Торин Фото: Евгения ГУСЕВА

Писатель Владимир Торин в течение двух лет вёл программы «НеФантастика» и «Сны моей страны» на «Радио «Комсомольская правда». Потом ушёл из эфира писать новую книгу и - вот оно - свершилось! «Прощание с Гипербореей» появится в книжных магазинах страны одновременно с календарным началом весны: 1 марта.

- Владимир, про что ваш новый роман? - спросили мы у автора, пользуясь служебным положением.

- Про Москву, про любовь, про пандемию, про войну - короче, говоря, про нашу обычную жизнь! - ответил нам писатель.

- А как же вот это всё из аннотации романа «Прощание с Гипербореей»: «Боги древних цивилизаций, демоны и ангелы по сей день вмешиваются в жизнь людей. Иначе порой не объяснить весь абсурд происходящего с нами. Боги просто ставят эксперименты над человечеством, питаясь нашими эмоциями — вернее, особым веществом, которое вырабатывается в воздухе, когда мы любим или злимся, страдаем или защищаем свою честь»?

- И про это тоже, - невозмутимо ответствовал нам автор, - Вещество это называется эфир, а, рассказывая о нашей с вами жизни, невозможно не рассказать и о жизни «потусторонней», обо всех этих ангелах, демонах, духах и полтергейстах. Куда же без них, сами понимаете.

Мы понимаем. Поэтому настоятельно рекомендуем обратиться к творчеству Владимира Торина. Тем более, что его первые романы «Амальгама» и «Тантамареска» оказались бестселлерами и неоднократно переиздавались.

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