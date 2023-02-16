В России помощь семьям участников спецоперации расширят и на бойцов из ЧВК

Владимир Путин принял в Ново-Огарево детского омбудсмена Марию Львову-Белову. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин принял в Ново-Огарево детского омбудсмена Марию Львову-Белову.

- Растет количество обращений наших граждан по поводу усыновления детей из Донецкой, Луганской республик, с Херсонской, Запорожской областей. Трагедия, которая происходит на Донбассе, затрагивает, конечно, и совсем маленьких наших граждан, детей, - президент с самого начала дал понять, что его интересует больше всего.

Уполномоченная по правам детей перечислила, что конкретно делается в новых субъектах:

* Детдома вывезли в безопасные регионы.

* В Херсонской и Запорожской областях будут строить новые приюты. Все старые оказались за линией фронта.

* В гуманитарные конвои отдельно кладут детские товары для семей, живущих в новых регионах.

* В детских лагерях проходят особые смены, помогающие интегрироваться детям с Донбасса.

- Вы сами усыновили ребенка из Мариуполя? – спросил Путин.

- Да! Благодаря вам… Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно, но мы друг друга точно любим, - рассказала Львова-Белова.

- Самое главное, - поддержал президент.

Детский омбудсмен рассказала, что в Чечне прошла «военно-патриотическая смена» для трудных подростков. 200 ребят привезли со всей страны.

- Собрали у них целую коробку запрещенки: сигареты, ножи… Но детям в итоге понравилось. Они признались, что обычно им просто читают нравоучения. А тут были наставники из бравых патриотов, которые прошли военные действия. Сильные мужчины за которыми хочется идти, - заметила уполномоченная.

Она попросила у президента денег, чтобы организовать новые смены в разных регионах Кавказа для еще 1000 трудных подростков.

- Святое дело. На это не жалко, - согласился Владимир Владимирович.

В самом конце встречи президент попросил рассказать о поддержке семей фронтовиков спецоперации. В ответ Львова-Белова пожаловалась на «маленькую несправедливость». Солдаты Минобороны соцгарантии получают, а бойцы частных военных компаний нет.

- Мы рассматриваем этот вопрос, - заявил в ответ российский лидер. - Все: и добровольцы, и контрактники, и те, кто пришел по мобилизации, – все выполняют священный долг перед родиной. По гарантиям, защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации.

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