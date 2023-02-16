Зима проходит, а усталость остается: как поддержать организм в конце унылого февраля

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Эта зима опять не порадовал нас солнцем, лица у людей унылые, организм расшатан простудами. В общем, радости мало. А впереди весна и хочется встретить ее с запасом бодрости. Как помочь себе, если тело и сознание измотаны недостатком солнечного света?

1. Какие витамины пригодятся

- Обычно большинство терапевтов в конце зимы назначают своим пациентам «попить витаминчиков», - говорит терапевт Екатерина Молчанова. - Конечно, витамины — важная часть нашей жизни. Но нужно помнить: у каждого витамина есть своя суточная норма для детей и взрослых, мужчин и женщин, и этой нормы следует придерживаться. И прежде чем начинать прием витаминных комплексов «просто так», стоит с помощью анализов определить нехватку или избыток каких-либо витаминов. Они бывают как одиночными, выявляющим содержание одного витамина, так и комплексным, когда изучается уровень нескольких витаминов.

Что делать: сдать анализы.

Чаще всего, выявляется нехватка «солнечного» витамина D — это и понятно, откуда бы нам его получить, если солнца нет? А постоянно есть печень трески (в котором его больше всего) не каждый человек сможет. Так что в профилактических дозах принимать витамин D нужно сейчас всем — и детям, и взрослым. Он и на иммунитет влияет, и на настроение.

На втором месте по самым частым децифитам — нехватка железа в определенной его форме (ферритин). Признаки: постоянная усталость, слабость, плохой сон, бледная кожа. Нехватку ферритина тоже поможет выявить анализ.

На третьем месте стоит нехватка магния (особенно если ваша жизнь полна стрессами). Если иногда чувствуете, что тянет мышцы ног, легко вспыхиваете и не можете долго успокоиться, очень похоже, что магний у вас в дефиците. Его также можно пропить курсом, тем более, что магний необходим не только нервам, но и мышцам, в том числе сердечной.

2. Если не в спортзал, то хотя бы гулять

- Если вы всю зиму собираетесь заняться спортом, но у вас это не получается, то это совершенно понятно, - говорит клинический психолог Марина Фокина.- Во всем виновата наша физиология. Да, мы привыкли, что весна – это время обновления и пробуждения. Но в основном для природы. Которая, по сути, долгие зимние месяцы спала и копила силы. В отличие от нас. Которые и зимой работали, испытывали не самые радужные эмоции, недосыпали, болели. Поэтому большинство людей весной чувствуют себя физически совершенно измотанными. И брать ресурсы на спортивные достижения просто негде.

Простая получасовая прогулка перед сном поможет побыстрее вернуть организм в норму после зимы. Фото: Shutterstock

Что делать: ставить выполнимые задачи.

Не каждый день ходить в спортзал, а полчаса гулять перед сном рядом с домом. Не заставлять себя делать зарядку по утрам, а проходить пару остановок пешком. Или идти разными дорогами. То есть постепенно вводить в жизнь физическую активность, желательно с разными впечатлениями,чтобы стимулировать создание новых нейронных связей.

И через какое-то время вам внезапно захочется пять остановок до дома не проехать, а пройти пешком. Маленькими шагами постепенно вы и увеличите свою физнагрузку. А там и до зала недалеко.

3. Ложитесь спать раньше и в полной темноте.

Согласитесь, психолог права: зима вообще не время бурной деятельности — эволюционно любой организм в холода замедляется, чтобы сохранить энергию. Поэтому очень важно «высыпать» усталость, и в целом больше времени уделять хорошему сну.

Да-да, слова про режим уже навязли в зубах. Но дело не только в режиме: чем раньше (то есть не позже 23 часов) вы ложитесь, тем лучше и больше выработка гормона мелатонина, регулятора наших циркадных (природных) ритмов. Благодаря ему отдыхает мозг, расслабляются мышцы. Если мелатонина в организме недостаточно, то и встаем мы разбитыми, и соображаем хуже.

Здоровый сон поможет отдохнуть и голове и телу. Фото: Shutterstock

Что делать: купить плотные шторы «блэкаут» и маску для сна.

Если нет возможности увеличить количество часов для сна, хотя бы сделайте все, чтобы он был максимально полноценным: отгородитесь от любого света (мелатонин лучше вырабатывается в темноте), даже от фонаря, заглядывающего в окно.

Если часто мучает бессонница, посоветуйтесь с врачом, может есть смысл пропить препараты с мелатонином.

КСТАТИ

А еще цвет, запах и плюшевый мишка

На самом деле часто мы страдаем именно от отсутствия ярких приятных впечатлений. Особенно, если работаете на удаленке вечно в четырех стенах. Попробуйте обновиться хотя бы в мелочах.

Если нет сил идти в кино или театр, устройте домашний просмотр давно желанного фильма. Но так, чтобы никто не отвлекал. Важно, чтобы хотя бы раз в неделю находилось время для себя и своих желаний.

Теплый плед или уютная игрушка, кружка с горячим чаем (кофе, глинтвейном — нужное выбрать самим). И замедлиться, чтобы ощутить вкус напитка, фруктов (шоколада, пирожного — то, что вас порадует).

Наполните пространство вокруг приятными вещами — неожиданной картиной, на которой время от времени будете останавливать взгляд. Аромадифузор с приятным и новым запахом. То есть тем, что хотя бы на время отвлечет от рутины. Даже просто переставленные местами канцелярские принадлежности — это уже что-то новое для мозга и дают ощущение смены обстановки.

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