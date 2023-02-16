В новой британской экранизации «Трех мушкетеров» Д’Артаньян станет чернокожим

В российский прокат картина выйдет 16 марта Фото: кадр из фильма

В Великобритании (да и не только в ней) сейчас очень популярен так называемый color-blind casting (попробуем перевести как «дальтонический подбор актеров»). Сторонники такого подхода к кинопроизводству считают, что чернокожие, или, допустим, индусы могут - и даже должны - играть роли, изначально написанные для белых.

Так, в 2016 году в спектакле «Гарри Поттер и Проклятое дитя» Гермиону Грейнджер с благословения Джоан Роулинг сыграла чернокожая актриса Нома Думезвени. И это было только начало: в телесериале «Отверженнные» по Виктору Гюго инспектора Жавера сыграл этнический нигериец Дэвид Ойелоуо, в «Дэвиде Копперфилде» образ диккенсовского героя воплотил индиец Дев Патель, в пародийном сериале «Великая» про Екатерину II чернокожие играли русских… Ну, а про популярный сериал «Бриджертоны», где темнокожие играли британских аристократов, наверное, не стоит и упоминать.

16 марта в российский кинопрокат выйдет новая экранизация «Трех мушкетеров», где ДАртаньяна сыграет чернокожий артист Малачи Пуллар-Латчмен. Он снимался в сериале «Жители Ист-Энда», в фильме ужасов «Челюсти. Столкновение», в картине «Я иду искать. Королевская игра». Но столь солидную роль ему доверяют впервые.

В целом, надо заметить, громких имен среди актеров и создателей картины нет. И, судя по весьма неказистому трейлеру, стоила она совсем недорого. В Великобритании ее должны выпустить 13 марта сразу на DVD. В России фильму повезло больше, правда, не очень понятно, почему.

Следует иметь в виду, что на 2023 год намечена премьера еще одной экранизации «Трех мушкетеров» - французской, несравнимо более масштабной и дорогостоящей. ДАртаньяна там играет Франсуа Сивиль, Атоса - Венсан Кассель, Портоса - Пио Мармаи, Арамиса - Ромен Дюрис, миледи - Ева Грин. (На всякий случай, уточним: все светлокожие). Картину поделили на две части, как в свое время «Убить Билла»: первая, которая называется «Д’Артаньян», должна выйти весной, вторая, «Миледи» - в конце года.

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