Глава Ленинградской области Александр Дрозденко вручил ключи от новых квартир жителям 32 аварийных домов

Губернатор Александр Дрозденко вручил ключи от новых квартир жителям аварийных домов в Тихвине. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Для 320 жителей города Тихвина в Ленинградской области год начался с приятных хлопот. Переселенцы из 32 аварийных домов переехали из ветхих бараков в новую девятиэтажку. Ключи новоселам вручил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Программа президента России за которую люди благодарят со слезами на глазах: расселение аварийного жилья, - рассказал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. - В последние годы программа расселения набрала серьезные темпы - введено в эксплуатацию 16 домов, еще семь завершат в текущем году. Но для Тихвина это не просто еще одна новостройка в городе: на месте 32 ветхих бараков появятся объекты инфраструктуры, новое жилье, а для семей, которым мы сегодня передали ключи - это совершенно новый этап в жизни».

Неделю назад в Луге в новую многоэтажку из ветхих бараков переехали 27 семей. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Многоэтажный дом в Тихвине был построен по программе расселения аварийного жилья нацпроекта «Жилье и городская среда» по заказу областного комитета по строительству. Здание сдали в конце 2022 года. Перед тем, как вручить ключи новым владельцам, Александр Дрозденко осмотрел девятиэтажку и убедился, что квартиры полностью готовы к заселению. В них сделан ремонт «под ключ» - поклеены обои, на полы настелено напольное покрытие, в ванной установлена сантехника, на кухне подключена плита. В подъездах предусмотрены все условия для маломобильных жителей – есть удобные лифты и пандусы. Строители благоустроили территорию вокруг девятиэтажки и оборудовали детскую площадку. Губернатор пообещал, что в ближайшее время в этом районе города начнется строительство новой школы.

На реализацию программы расселения ветхого жилья в Тихвине из федерального и областного бюджетов было направлено 750 миллионов рублей.

- Программу пока не завершаем, готовимся к следующему этапу. В Тихвинском районе остается еще порядка 70 бараков, которые надо расселить. Для нас программа очень серьезная – в целом по Ленинградской области на расселение аварийного жилья направляем 15 миллиардов рублей, - рассказал Александр Дрозденко.

Неделю назад ключи от новых квартир получили жители еще одного города – Луги. Там в комфортную новостройку из старых домов переехали 27 семей. Всего в 2023 году по программе расселения в Ленинградской области новым жильем обеспечат более 3200 человек. Многоэтажные дома для переселенцев построят в Подпорожье, Луге, Шлиссельбурге, Волхове, Каменногорске и Сясьстрое. До 2025 года в регионе собираются расселить 1059 аварийных домов. Это более 236 тысяч квадратных метров, на которых сейчас проживают около 15 тысяч человек.

«В Ленинградской области вторичный рынок жилья невелик, поэтому регион строит дома «с нуля», - рассказал Александр Дрозденко. - Это сложнее, чем купить квартиру, но мы справляемся и по срокам, и по качеству, и по стоимости квадратного метра. В прошлом году регион построил 10 многоквартирных домов для 2,5 тысяч человек — один из самых масштабных результатов в стране и рекорд для области. Тем более примечательно, что в условиях жесткого санкционного давления строителям пришлось искать аналоги для большей части инженерии и строительных материалов. Почти вся «начинка» дома была произведена в России: от бетона до индивидуальных тепловых пунктов. Благодаря тому, что все это мы производим сами, работа не остановилась ни на день».