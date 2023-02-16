Герой спецоперации «Z» сержант Цицюрка шесть врагов убил, а семь товарищей спас

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Одна минута решает исход баталии, час — успех кампании, день — судьбу империи», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а еще повторял свои знаменитые слова: «Деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, а время дороже всего».

УНИЧТОЖИЛ ЗАСАДУ ДИВЕРСАНТОВ

Капитан Шейх-Саид Муталибов

«Тыловая колона под руководством капитана Муталибова совершала марш в район расположения позиций батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. В ходе продвижения по маршруту капитаном Муталибовым была обнаружена диверсионно-разведывательная группа украинских националистов, оборудующая инженерные преграды на пути следования колонны. Шейх-Саид Муталибов, мгновенно оценив обстановку рассредоточил личный состав, используя условия местности, и вступил в бой с врагом. Застигнутые врасплох боевики, понеся потери, спешно покинули позиции. После боя Шейх-Саид Муталибов, выставив охранение, вместе с подчиненными приступил к разбору завалов, препятствующих движению колонны. Мужество, смелость и самоотверженность капитана Муталибова позволили колонне прибыть в заданный район своевременно и без потерь».

УНИЧТОЖИЛ ВРАЖЕСКОЕ УКРЫТИЕ

Сержант Тарас Цицюрка

«Подразделение российских военнослужащих, в составе которого действовал сержант Тарас Цицюрка, выполняло боевую задачу по вытеснению украинских националистов из населенного пункта. Продвигаясь по поселку, Тарас лично обнаружил засаду националистов. Двигаясь скрытно, подобравшись на максимально близкое расстояние, метким броском гранаты Тарас уничтожил укрытие боевиков, в котором находилось шесть националистов.

По мере продвижения вглубь населенного пункта подразделение попало под минометный обстрел противника. Было принято решение укрыться в близлежащем заброшенном здании, чтобы переждать обстрел. В результате очередного вражеского залпа конструкция здания не выдержала и обрушилась. Рискуя собственной жизнью, находясь под непрекращающимся минометным обстрелом, Тарас начал разбирать завалы. Он помог выбраться семи своим товарищам. Благодаря самоотверженным и профессиональным действиям сержанта Тараса Цицюрка, удалось не допустить потерь среди личного состава, что позволили успешно выполнить боевую задачу по освобождению поселка».

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